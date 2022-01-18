İzmir'de okul müdürüne şantaj ve taciz suçlaması!

İzmir Tire'de bulunan bir okulda, okul müdürünün edindiği video ve fotoğraflarla öğrencilere şantaj yaptığı ve onları istismar ettiği iddia edildi



İzmir Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi Müdürü M.A’nın kız öğrencileri istismar ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken başka öğrenciler de M.A’nın tacizine maruz kaldıklarını anlattı. Olayın duyulması üzerine M.A’nın eski bir öğrencisi istismara uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Müdür M.A açığa alındı. Yıllar önce kendisine istismarda bulunduğu için M.A’dan şikayetçi olan Suna, “Çok öfkeliyim. Sadece kendi yaşadıklarımdan değil. Başka çocukların da bunu yaşamış olması beni öfkelendiriyor” dedi.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre; Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesinde görevli Müdür M.A’nın okulda öğrencilerden oluşan bir muhbir ağı oluşturarak kız öğrencilere video görüntüleri üzerinden şantajla istismarda bulunduğu iddia edildi.

Okuldaki istismar ağı, bir kız öğrencinin yaşadığı şantajı adli ve idari mercilere anlatmasıyla ortaya çıktı. Erkek arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafının Müdür M.A tarafından ele geçirilmesi sonrası halasıyla okula çağrıldığını söyleyen bir kız öğrenci, Müdür A’nın bu görüşmede halasına ve kendisine hakaret ettiğini söyledi. Müdür A’nın iki gün sonra kendisini yeniden yanına çağırdığını ifade eden öğrenci, M.A’nın “Bundan sonra ilişkimiz nasıl olacak, benim her istediğimi yapacak mısın?” dediğini; kendisinin “Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” yanıtı verdiğini, M.A’nın ise “Onu sormuyorum, ikimizin ilişkisi nasıl olacak?” dediğini anlattı. Bu görüşme sonrası okuldan kaçan öğrenci durumu halasına anlattı. Konu adli ve idari mercilere yansıdı.

Soruşturma aşamasında savcılığa yapılan ihbar üzerine okula polisler geldi. Müdür A’nın cep telefonuna, bilgisayarına el konuldu. Okulun kamera görüntülerinin silinmiş olması dikkat çekti.

‘OKULDAN ATILMAKLA TEHDİT EDİLDİM’

Soruşturma sırasında Müdür M.A’nın başka öğrencileri de taciz ettiği ortaya çıktı. M.A’nın istismarına maruz kaldığını söyleyen bir başka öğrenci müdürün okul dışında yaşıtıyla kavga ederken çekilmiş bir videosunu ele geçirdiğini ve video üzerinden okuldan atılmakla tehdit edilerek müdürün istismarına maruz kaldığını söyledi. Müdüre bir daha kavga etmeyeceğini söylediğini ifade eden öğrenci, M.A’nın kendisine “Duymak istediğim cevap bu değil, çık dışarı düşün taşın kararını ver, tekrar çağıracağım” dediğini anlattı.

Soruşturmalar sürerken Müdür M.A’nın daha önce çalıştığı okuldan mezun olan bir öğrenci, yaşananları duyarak savcılığa gitti, 10 yıl önce yaşadığı istismarı anlatarak suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan genç kadın şu anda öğretmenlik yapıyor. Güvenlik kaygısı yaşayan genç kadın, haberde isminin değiştirilerek kullanılmasını istedi.

28 yaşındaki Suna Öğretmen yeni istismar olaylarını duyunca 10 yıl önce yaşadıklarını tekrar yaşadığını ifade etti. Suna, o dönem yaşadıklarını “Okula girişte o dönem müdür yardımcısı olan M.A. arkadaşımın hediye ettiği bilekliği aldı. Almak için daha sonra yanına gittim. ‘Bilgisayar odasında işim var, sen de gel masaların tozunu al. Sonra bilekliğini vereyim’ dedi. Çıktım odaya, masaları silmeye başladım” diye anlattı. Masaları silerken M.A’nın tacizine maruz kaldığını söyleyen Suna, “Bir hışım kapıya doğru ilerledim baktım kapıyı kilitlemiş. Ses çıkaracağımı anladı, kapıyı açtı” dedi.

‘SUSMADIM AMA OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER’

Yaşadıklarını annesine ve sınıf öğretmenine anlatan Suna, sınıf öğretmeni, annesi ve müdür yardımcısı M.A ile müdürün odasında yüzleştiklerini söyledi. M.A’nın bu görüşmede ‘Sen beni yanlış anlamışsın’ dediğini söyleyen Suna, o dönem görevli olan müdürün de burada anlattıklarını dikkate almadığını ve soruşturma başlatılmadığını söyledi.

Sonrasındaki süreci de anlatan Suna, “Küçüktüm, babamdan korkuyordum, söyleyemedim. Şikayetçi olamadım. Son yaşananlar ortaya çıkınca çok sinirlendim. Yaşadıklarımı tekrar hatırladım. O zaman bir kere yaptı, bir daha yapmaz herhalde diye düşünmüştüm” dedi.

‘KORKMASINLAR, GÜVENDİKLERİ BİRİNE ANLATSINLAR’

Tacize maruz kalan öğrencilere seslenen Suna, “Korkmasınlar. Ben de zamanında korktum. Eğer güvendikleri biri varsa bir şekilde anlatsınlar. Mutlaka şikayetçi olsunlar. Öğrenciye yaşatılan tacizin, istismarın, herhangi bir güvensizliğin affı olmamalı” diyor.

Kendi yaşadıklarını atlattığını söyleyen Suna, “10 sene boyunca buna nasıl göz yumulur? Kaç çocuğa bunu yaşattı? Hiçbir öğretmen fark etmedi mi? Kimse duymadı, görmedi mi?” diyerek duruma tepki gösterdi.