İzmir'de seferberlik başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihinin en büyük orman yangınlarına tanık olan İzmir'de ormanları korumak için seferberlik başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Gel, gör, koru" çağrısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de yanan ormanlık alanda olağanüstü toplandı. Mecliste oy birliği ile alınan kararlarda başlatılacak kampanya için önemli kararlar alındı. İzmir, 18 Ağustos'ta Karabağlar'da başlayarak Menderes ve Seferihisar bölgesini yayılan ve 5 bin hektarlık bir orman alanını etkilediği belirlenen yangının yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Başkan Tunç Soyer'in davetiyle binlerce İzmirli yangından etkilenen Menderes Efemçukuru Devedüzü Mevkii'nde buluştu. İzmirliler'in yangınla ilgili fikir ve önerilerinin alındığı buluşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de kenti orman yangınlarından koruyacak kararları almak için olağanüstü toplandı.

"İzmir'in Karabağlar İlçesinin Tırazlı Mahallesinde 18 Ağustos 2019 Pazar günü başlayan, rüzgârın da etkisiyle ancak 20 Ağustos 2019 Salı günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen büyük orman yangınının doğal hayat, ekosistem ve çevre yerleşim yerlerinde yarattığı yıkıcı etkileri hızla telafi etmek, ileride gerçekleşme ihtimali olan yangınlara karşı acil olarak önleyici ve ilgili kurumları destekleyici tedbirleri almak üzere gerekli kararların alınması hususunun görüşülmesi" ana gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yok olması sonrasında yeni dönem için kararlar alındı.

Söz mecliste

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Dünyada ilk kez yangın görmüş bir alan bir meclis toplantısı yapıyoruz. Meclis üyelerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Söz meclisindir" açıklamasıyla oturumu başlattı.

Yeşili korumak için çalışacağız

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Özgür Hızal toplantıda yaptığı konuşmada, "Özel bir gündemle özel bir yerde meclisimizi topladık. 18 Ağustos'ta hepimizi fazlasıyla üzen, içimizi acıtan, bundan sonra hiçbir zaman görmek istemediğimiz bir sahneyle karşılaştık. Mutlaka güzel öneriler gelecek ve karara bağlanacak. Sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ormanlarımızı, yeşilimizi bu tarz tehlikelerden nasıl koruyacağımızın çalışmasını yapacağız" dedi. AKP Meclis Üyesi Hakan Yıldız'dan "Her yıl 18 Ağustos'ta 5 yıl boyunca burada meclis yapalım" önerisi geldi. Yıldız ayrıca orman yangınlarıyla mücadele konusunda yeni dönemde yapılması gerekenleri öneriler olarak sıraladı.

İYİ Parti ile MHP'den destek

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de "Ne yapılacaksa elimizden gelen desteği vermeye hazırı. Her türlü sizin yanınızdayız" şeklinde kısa bir mesaj verdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, "Eylül ayı meclis huzur haklarımızın tamamını yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için oluşturulacak fona bağışlıyoruz. Hepimiz siyaset yapıyoruz ama başa kim geldiyse hizmet için destek veririz" dedi.

9 Eylül'de büyük buluşma

Meclis üyelerine İzmir'in ormanlarını korumak için başlatılacak kampanya ile ilgili de bilgi veren Başkan Soyer, "Her doğan İzmirli bebek için bir fidan dikeceğiz. Her çocuğumuz fidanıyla birlikte büyüteceğiz. 9 Eylülde Fuar'da büyük bir destek konseri yapacağız. Bu konserler, 10 lira bedeliyle izlenecek ve sanatçılar para almayacak. O paraların tamamı bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Akademik bir çalıştay gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. AKP üyelerinin Başkan Soyer'in yanan orman alanları ile ilgili "imara açtırmayacağız" sözüne yönelik eleştirilerine de yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Şu imara açtırmayacağız lafını yanlış anlamaktan vazgeçin. Keşke siz de 'imara açtırmayacağız' diyebilseydiniz. " dedi.

Önemli kararlar alındı

Başkan Soyer alınan önerileri ve hazırlanan taslağı meclisin son bölümünde oylamaya sundu. Oy birliğiyle kabul edilen maddeler şu şekilde:

-18-20 Ağustos tarihlerinde İzmir Kızıldağ bölgesinde gerçekleşen orman yangınlarında köylülerin gördüğü zararın tespiti amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından bir rapor hazırlanacak ve rapor bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilecek.

-İzmir'de yangın riskinin azaltılması için farkındalık oluşturulması, orman yangınlarına ilişkin olumsuz etkilerin azaltılması, yangınla mücadele çalışmalarını desteklemek için belediyenin havadan ve karadan müdahale olanaklarının arttırılması için bir bağış hesabı açılacak, bağış kampanyasının başlatılabilmesi için İzmir Valiliği'nden yardım toplama izni alınacak.

-Açılan hesaptan yapılan tüm harcamaların meclisteki tüm partilerin temsil ettiği bir komisyon tarafından denetlenmesi sağlanacak.

-Yalnızca Ege'ye özgü İzmir ağaçlarının yetiştirildiği iklim dostu özel bir fidanlık kurulacak -Orman içindeki emniyet şeritlerinin değiştirilmesi için destek sağlanacak ve orman köylülerine yangınla mücadele için arazöz temin edilecek.

-3 bin 800 hektarlık alanda Ege ormanlarının yeniden oluşturulması için İzmir Valiliği ve diğer kurumlardan gerekli izinler alınacak.

- İzmir'de doğan her bebek için bir ağaç dikilecek.