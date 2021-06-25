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İzmir'de suç çetesi operasyonu: 15 gözaltı

İzmir'de, polisin dolandırıcılık ve gasp suçlarına karıştıkları tespit edilen bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi

İzmir'de suç çetesi operasyonu: 15 gözaltı
25 Haziran 2021 Cuma 16:08

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Menderes, Gaziemir ve Kemalpaşa ilçelerinde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işleyen bir çeteye yönelik, bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 15'i operasyonlarda gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler, 5 ruhsatsız tüfek ile buna ait fişekler ile  çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #suç çetesi
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