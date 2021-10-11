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İzmir'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı!

İzmir'de dün İlkay Ayeş, 24 yaşındaki Sena Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendi canına da kıymıştı. Hastaneye yaralı halde kaldırılan Sena Altan da kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı!
11 Ekim 2021 Pazartesi 12:58

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

EVDE YALNIZDI

Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena Altan'ın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi. Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın, teklifi reddettiği öğrenildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi. Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayeş'in üzerinden ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi. Sena Altan'ın, İlkay Ayeş ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir cinayet #izmir bıçaklama
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