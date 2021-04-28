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İzmir depremiyle ilgili 22 gözaltı kararı!

İzmir' de 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 kişi için gözaltı kararı verildi.

İzmir depremiyle ilgili 22 gözaltı kararı!
28 Nisan 2021 Çarşamba 09:42

İzmir'de 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kamu görevlisi hakkında da "memurun görevi sebebiyle suç işlemesi" suçundan soruşturma başlatıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edildikten sonra, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve beton kullanıldığı, projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirlendi.

İzmir depremine ait bilirkişi raporu sonrasında ayrıca kusurları bulunduğu tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir depremi #izmir gözaltı
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