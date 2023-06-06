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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu 

İzmir merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu 
06 Haziran 2023 Salı 11:02

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/ sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 1'i Hava Kuvvetleri, 1’i Deniz Kuvvetleri, 2’si Kara Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 3'ü muvazzaf 5 asker, 17'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1’i aktif görevde polis memuru olmak üzere toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 9 ilde saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1’inin Binbaşı, 4’ünün ise Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 19'U YAKALANDI

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yurt dışında bulunan 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Etiketler; #izmir #fetö #operasyon
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