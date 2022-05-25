İzmir, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda şampiyon oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye şampiyonu oldu. Soyer, “İlk kez UCLG Kültür Zirvesinde duyurduğumuz döngüsel kültür kavramıyla iklim krizi ile mücadelede örnek bir dünya kenti olmaya da devam edeceğiz" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda Avrupa Birliği’nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçilen İzmir, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda (One Planet City Challenge - OPCC) ulusal şampiyon oldu. İklim krizi ile mücadelede etkili, iddialı ve yenilikçi çözümler geliştiren kentlerin öne çıktığı yarışmada, İzmir’in ulusal şampiyon olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz iklim krizi ile mücadelede yol haritasını belirleyen öncü kentlerden biriyiz. Hazırladığımız eylem planları ile Paris Anlaşması’nda küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlama hedefine katkı sunuyoruz ve uygulamalarımızı bu yönde hayata geçiriyoruz. Çabamızın uluslararası ölçekte karşılık bulması bizi onurlandırıyor. İzmir’in ev sahipliğindeki UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi’nde ilk kez duyurduğumuz döngüsel kültür kavramının ışığında iklim krizi ile mücadelede örnek bir dünya kenti olmaya da devam edeceğiz” dedi.





Pasinli: “İzmir öncü adımlar attı”



WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise İzmir’in başarısını şu sözlerle kutladı: “Dünya nüfusunun yarısından fazlasını ağırlayan kentler aynı zamanda küresel ölçekte sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70’inden sorumlu. Bu nedenle gerek iklim krizine neden olan emisyonların azaltılması gerekse bu krizin artık kaçınılması mümkün olmayan etkilerine uyum konusunda yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Sürdürülebilir kent olma vizyonuyla öncü adımlar atarak Türkiye’deki 9 belediye arasından öne çıkan ve 2018 yılının ardından bir kez daha OPCC’nin ulusal kazanını olan İzmir’in bu başarısını gönülden tebrik ediyorum.”





Yenilikçi çözümler geliştiren kentler öne çıkarılıyor



WWF tarafından 2011 yılından beri düzenlenen uluslararası yarışmada iklim kriziyle mücadelede etkili, iddialı ve yenilikçi çözümler geliştiren kentler öne çıkarılıyor. WWF-Türkiye’nin Türkiye bacağını takip ettiği yarışmada bu yılın jürisi İzmir’in kapsamlı bir iklim eylem planı benimseyerek bu alanda açıkça ortaya koyduğu liderlik vasfını takdir etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen eylem planının, kanıta dayalı oluşu ve emisyon-yoğun sektörlere yönelik somut eylemler içermesi dikkat çekti. İzmir’in özellikle kent çevresinde sürdürülebilir tarımı destekleme planını memnuniyetle karşılayan jüri bunun şehirlerin sınırları ötesine etki edebilme nüfuzunun ender örneklerinden biri olduğunu not etti.





280 yerel yönetim yarıştı



Tek Dünya Kentleri Yarışması, iklime dirençli ve yüzde yüz yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğe yönelik küresel bir dönüşüm için kentlerin eyleme geçmelerini ve katkı sunmalarını sağlamak amacıyla organize ediliyor. İki yılda bir düzenlen yarışmaya bu yıl 50 ülkeden 280 yerel yönetim katıldı. Türkiye’den 9 belediyenin yer aldığı yarışmada İzmir, İstanbul ve Gaziantep ile birlikte ulusal finalist olarak seçildi. Kentsel uzmanlardan oluşan uluslararası OPCC jürisi her finalisti inceledi ve İzmir’i Türkiye’nin ulusal şampiyonu olarak belirledi.