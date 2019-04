İZTO'dan Eğitim Vadisi'ne destek

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa İnce'yi makamında ziyaret etti, "Eğitim Vadisi'ne desteğe hazırız. Güzelbahçe'nin en büyük ihtiyacı bir üniversite" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3.'cü kez Güzelbahçe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa İnce'yi İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu üyeleri makamında ziyaret etti. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen İZTO Başkanı Özgener, "Yorucu bir seçim süreci yaşandı. Ülkemizde huzur içinde bir seçim oldu. Sizlerin tekrar Güzelbahçe Belediye Başkanı olmanız vesilesiyle Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. Güzelbahçe bizim için önemli bir ilçe, bizim burda bir üniversite alanımız var. Bu alanda temel eğitimden üniversiteye kadar büyük bir eğitim kompleksi projesi yapmak istiyoruz. Sizlerin de bu konuyla ilgili seçim bildirgenize koymuş olduğunuz 'Eğitim Vadisi' projesi var. Biz bu konuda iş birliği yapmaya her zaman hazırız. Güzelbahçe'de birçok kolej var en büyük eksiklik üniversite görünüyor. Bunu Ekonomi Üniversitesi'ni getirerek bu eksikliği tamamlamayı düşünüyoruz. Güzelbahçe'de bir hastane alanı var ve vatandaşlarında bu noktada talebi var. Eğer şartlar uygun olursa bir hastane projesi ile ilgili iş birliği yapılabiliriz" dedi.

Sabırsızlıkla bekliyoruz

Nazik ziyaretleri için İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu'na teşekkür eden Başkan Mustafa İnce, her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "Güzelbahçe, eğitim vizyonu gelişmiş bir ilçe. Her geçen gün de bu vizyon büyüyor. 10 binden fazla öğrenci Güzelbahçe'de eğitim görüyor. Biz bu vizyonu bir yerde toplamak istiyoruz. Seçim bildirgemizde de yer verdiğimiz gibi 'Eğitim Vadisi' oluşturmak istiyoruz. Ekonomi Üniversitesi'nin ilçemize gelmesiyle hem ekonomik hem sosyal açıdan büyük bir ivme kazanacak. Bütün plan uygulamaları tamamlandı. Sadece Ekonomi Üniversitesi'nin gelmesini bekliyoruz. Ulaştırma bakanlığına otobandan direk bu bölgeye yol verilmesi için başvurularımız da var. İlçemize üniversitenin gelmesini bizlerde sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize düşen kısmıyla her türlü işbirliğine hazırız" dedi.