Kaçak moloza kameralı takip

Döküm alanlarının çevresine tabela ve kamera yerleştiren Karabağlar Belediyesi zabıta ekipleri, molozların belediye tarafından toplanmasına ilişkin afişleri de, başta muhtarlıklar olmak üzere ilçenin belirli noktalarına asıyor

Karabağlar Belediyesi, inşaat ve tadilat atıklarının (molozlar) ilçenin farklı noktalarına kaçak olarak dökülmesini önlemek amacıyla aldığı önlemleri arttırdı. Döküm alanlarının çevresine tabela ve kamera yerleştiren zabıta ekipleri, molozların belediye tarafından toplanmasına ilişkin afişleri de, başta muhtarlıklar olmak üzere ilçenin belirli noktalarına asıyor. Belediye ekipleri ayrıca, kaçak döküm yapanlara da bu süreçte 3.500 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar değişen para cezaları uyguluyor. İlçede hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda moloz başvurularını internet üzerinden kabul eden Karabağlar Belediyesi, kaçak dökümleri engelleme çalışmalarını da hızlandırdı. Dökümün en çok yapıldığı alanlara kamera yerleştiren ekipler, ayrıca belirli saatlerde sivil zabıta ekipleriyle bölgede denetimler yapıyor.

Mücadele sürecek

Zabıta ekipleri, molozların belediye ekipleri tarafından toplanması için başta muhtarlıklar olmak üzere mağaza ve diğer noktalara ilanlar astı. Vatandaşlar moloz toplama işlemlerini internet dışında belediyeye gelip Fen İşleri Müdürlüğü Moloz Masası'ndan da yapabiliyor. 1 çuval moloz bedeli 3 TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden moloz başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, “www.karabağlar.bel.tr” adresine üye olduktan sonra “moloz başvuru” sekmesine tıklamaları gerekiyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çevre ve toplum sağlığını korumanın başlıca görevlerinden olduğunu vurgulayarak, “Görüntü kirliliği de yaratan kaçak moloz dökümüne karşı mücadeleyi tüm gücümüzle sürdüreceğiz” dedi.





