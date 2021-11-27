Karabağlar'da bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir parkta bulunan ve henüz yavru olduğu için uçamayan "kızıl şahin" türü yabani kuşu koruma altına aldı

Bozkır ve sulak alanlarda yaşayan, en çok Ege ve Marmara bölgelerinde gözüken kızıl şahin, ortalama 25 yıl yaşıyor. Kıvrık gagalı, kahverengi tüylü ve güçlü pençeleriyle avını anında yabani hayvan, en çok dağlarda gözlemleniyor.

Yavru olarak bulunan kızıl şahin, Karabağlar Belediyesi veterinerleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Sağlık taraması ve kontrolleri düzenli olarak yapılan yabani hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.



'Tüm canlılara sahip çıkıyoruz'



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sadece ilçedeki sahipsiz kedi ve köpeklere değil tüm canlılara sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Zaman zaman çeşitli türdeki yabani hayvanlar ekiplerimize teslim ediliyor. Örneğin geçen yıl, yaralı durumda bulunan peçeli baykuşla bir bukalemunun tedavi ve bakımları, Uzundere'deki Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde yapılmıştı. Kızıl şahini de onlar gibi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. 'Hayvan Dostu Kent' Karabağlar'da, yaşamı birlikte paylaştığımız tüm canlılara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.