Karaburun'da Başkan'dan eleştirilere yanıt: Konut yapımı keyife değil, kurala bağlı

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) nedeniyle, 15 Mart 2019’dan önce inşaatlarını imar yönetmeliğine uygun şekilde tamamlamalarına rağmen, projeye aykırı çatı uygulamaları nedeniyle Yapı Kullanım İzin Belgesi alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gideren kararlarının, bazı basın yayın kuruluşlarında eleştiri konusu yapılması üzerine açıklamada bulundu

Karaburun Belediye Meclisi’nin 5 Şubat 2021 tarihli oturumunda alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs 2021 tarihli oturumunda oyçokluğu ile kabul edilen karara göre, Karaburun BeIediyesi'ne verilecek tadilat projeIerinin incelenmesinde uygulanacak tarifenin, inşaat ruhsatına esas yapı alanı için 300 TL/M2 olarak belirlendiğini hatırlatan Erdoğan, ilçe genelinde 100 ilâ 120 konutu ilgilendiren bu kararın büyük mağduriyet yaşayan konut sahiplerinin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla alındığını belirtti.

“İMAR BARIŞI’NDAN FARKLI DEĞİL”

Bu vatandaşların sorunlarını gidermek için şeffaf bir şekilde, hiçbir şeyi saklamadan gizlemeden Meclis’e çözüm önerisi getirerek karar aldıklarını hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz Karaburun Belediyesi olarak, ilçemizde doğal dokuya aykırı, apartman görünümlü ucube binaların inşa edilmesini istemiyoruz. Aldığımız bu karar, sadece Yapı Kullanım İzin Belgesi alamamış ve çatı uygulamaları projelerine aykırı olarak imal edilmiş binalara ilişkindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın, ÖÇKB uygulaması kapsamında yayınladığı plan notlarında da Karaburun’daki binalarda çatı uygulamalarının nasıl olacağı açıkça karar altına alınmıştır. Yapı modelleri ve yükseklikleri plan notlarına uygun olarak belirlenmiştir. Meclisimizde aldığımız karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonlarında ayrı ayrı görüşülmüş, hukuka aykırı bulunmamış, kabul edilmiş; sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs 2021 tarihli toplantısında oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Çatı adı altında vatandaşlara 2+1 konut satanların yaşattıkları mağduriyeti çözmek için iyi niyetli bir girişimde bulunduk. Sadece çatı alanı için değil, yapı kullanım alanı için bir bedel belirledik. Bu uygulama mağdur vatandaşlar tarafından eleştirilmezken, AKP’li arkadaşlarımız tarafından eleştirilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Yapı Kullanım İzni binaların sadece çatılarını kapsamıyor. Tümü için vatandaşlara kullanım hakkı sunuyor. Bu noktada belirlenen metrekare bedeli, İmar Barışı uygulamasında yapılandan farklı değil. İmar Barışı’nda da belirlenen rakamlar, sadece uygulamaya konu olan yerler için değil, binanın tüm kullanım alanı dikkate alınarak belirlenmişti. Bu uygulamayı yapmasaydık, vatandaşlarımız inşaatlarını iki yıldan fazla süre önce tamamlamalarına rağmen evlerine elektrik ve su bağlatamayacaktı.”

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Sözcüsü Hakan Yıldız’ın bir gazeteye verdiği demeçte, Karaburun Belesiyesi’nin “fırsatçılıkla” suçladığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, 2011 yılında kendisinin de üyesi olduğu Mordoğan Belediye Meclisi’nde çatı imalatlarına ilişkin karar alındığını, ancak bu kararda 2012 ve 2018 yıllarında yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

Bu durumun son derece normal olduğunu ve “vatandaşları kandırma” anlamına gelmediğini vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, ilçede konut yapmak ya da satın almak isteyen vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Karaburun’u ÖÇKB kapsamına alan karar bize değil, Cumhurbaşkanlığı’na ait. Biz yerel yönetim olarak, uygulamanın gereklerini yerine getirmekle mükellefiz. Ancak bunu yaparken kazanılmış (müktesep) hakların korunması ve hemşehrilerimizin hak kaybı yaşamamasını da gözetmek zorundayız. Meclis’imizde aldığımız karar çok sınırlı sayıda, yaklaşık 100 ilâ 120 konutu ilgilendiriyor. Bu konutların sahiplerinin büyük çoğunluğunu, binaları yapanlar değil, yapanlardan satın alan vatandaşlar oluşturuyor. Şayet bu uygulamaya gitmeseydik, vatandaşlarımız inşaatını tamamladığı evlerinde belirsiz bir süre daha oturma imkânı bulamayacaktı. Vatandaşlarımızdan, almayı düşündükleri konutların mutlak suratte Yapı Kullanım İzin Belgesi’ni kontrol etmelerini rica ediyorum. Bugün ilçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilen mevkiilerde inşaat yapmak isteyen herhangi bir vatandaşımız, inşaat ruhsatı alabilmesi için hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini, nasıl proje hazırlayacağını, inşaatların gabari ve emsal büyüklüklerinin ne olduğunu çok açık şekilde biliyor. Karaburun’da konut yapımı keyfiyete değil, kurala bağlıdır. Kimseden bir şey gizleyip saklamıyoruz. Karaburun’da daha önceki yıllarda inşaata ilişkin alınmış kararlarda elbette değişiklik yapabiliriz. Çünkü ilçemizin beton denizine çevrilmesini, doğal dokusunun bozulmasını istemiyoruz. Kaldı ki, önceki yıllarda alınan bir karar, o gün doğru olabilir ama bugün hatalı sonuçlara yol açabilir. Vatandaşların kazanılmış haklarına zarar vermediğimiz sürece, yetkimiz dahilinde bu türden değişiklikler yapmak bir çelişki değildir.”