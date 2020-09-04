Karşıyaka kitaplarınızı bekliyor

Karşıyaka Belediyesi yeni kurduğu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlattı. “Paylaşın, kitaplarınız yeni okurlarla buluşsun” çağrısıyla başlatılan kampanyada, vatandaşların bağışlamak istediği kitaplar toplanacak.

Girne Caddesi üzerindeki kültürpark alanı içerisinde ve Demirköprü Mahallesi’nde kurulması planlanan kütüphaneler için, kitap kabulüne başlandı. Vatandaşlar ellerinde bulunan ansiklopedi harici kitapları, Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’ne ve belediyeye bağlı kültür merkezlerine bırakabilecek. Çok sayıda kitap bağışlamak isteyen ve getirebilecek imkanı olmayan vatandaşlar, kitapların evden alınması için 0232 399 40 83 numaralı telefona başvuru yapabilecek. Evden kitap alma işlemi belediye personellerince pazartesi ve cuma olmak üzere haftanın iki gününde gerçekleştirilecek. Girne Kültürpark içerisine kurulan “Semt Kütüphanesi”nin eylül ayı içerisinde açılması planlanıyor.