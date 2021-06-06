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Konak'a bilim merkezi yapılıyor

Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde hizmete açılacak Konak Bilim Merkezi temeline ilk harcı koyan Başkan Batur, "Ülkenin kurtuluşu bilimden geçecek. Biz de bilimi seven kuşaklar yetişmesi için burayı yapıyoruz" dedi

Konak'a bilim merkezi yapılıyor
06 Haziran 2021 Pazar 14:46

Konak Belediyesi'nin Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde hizmete açacağı Konak Bilim Merkezi inşaatı başladı. Zemininde jet grout uygulanarak en başından sağlam temeller üzerinde yükselmesi sağlanan yapının temeline ilk harcı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur koydu. İnşaatın her aşamasını yakından takip eden Başkan Batur, çocukların bilimle erken yaşta tanışmaları ve bilimi sevmelerinin önemini hatırlatarak, "Ülkenin kurtuluşu bilimden geçecek. Biz de bilimi seven kuşaklar yetişmesi için burayı yapıyoruz. Temele ilk harcı koyduk. Altı ayda inşaat bitecek, sekiz ay sonra bilim merkezi ve planetaryum gençlerimizin hizmetine girecek" diye konuştu.

Göğe açılan pencere

Özellikle çocukların yararlanacağı Konak Bilim Merkezinin inşaatı altı ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanacak. 200 metrekarelik alanda yer alan yapının üzerine kubbe şeklindeki planetaryum monte edilecek. Adeta gökyüzüne açılan bir pencere gibi çocukların gök cisimlerini tanımalarına imkan verecek olan planetaryum sayesinde Konaklı minikler gök ve uzay bilimleri ile tanışacak. Öte yandan merkeze gelen çocuklar,  bilimsel kaynaklara nasıl erişileceği ve nasıl kullanılacağını öğrenirken bilimsel deneyler de yapabilecek. 

Etiketler; #konak #bilim merkezi #abdül batur
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