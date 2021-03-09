Küçük Menderes için Bakan devrede

Türkiye’nin sayılı tarım havzalarından biri olan Küçük Menderes Havzası’ndaki kuraklıkla ilgili Ödemiş Ticaret Odası tarafından hazırlanan kuraklık raporu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sunuldu. Bölgede yaşanan sıkıntıyı Bakan Pakdemirli’ye ilettiklerini dile getiren Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, bölgedeki sorunun su şurasında gündeme geleceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde gazetemizin "Küçük Menderes yardım bekliyor!" başlığıyla gündeme getirdiği Küçük Menderes Havzası su sorunu Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletildi. Türkiye’nin sayılı tarım havzalarından biri olan bölgedeki su sıkıntısıyla ilgili Bakan Pakdemirli ile görüşen Başkan Eriş, Ödemiş Ticaret Odası tarafından hazırlanan kuraklık raporunu sundu. Görüşmede Devlet Su İşleri İkinci Bölge Müdürü’nün de bulunduğunu ifade eden Eriş, “Bakanımıza Küçük Menderes Havzası’nda yaşanan su sıkıntısıyla ilgili durumu anlattık, raporumuzu sunduk. Bakanımız konuyla ilgilenmesi için bölge müdürümüzü görevlendirdi” dedi. Bakan Pakdemirli’nin sadece bölgede değil tüm ülke genelinde kurakla ilgili bir sıkıntı yaşandığını dile getirdiğini ifade eden Eriş, 22 Mart’ta yapılacak olan su şurasında konun gündeme geleceğini ve bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bakanlıkla diyalog halinde olacaklarını söyledi.



Yer altı suları azalıyor

Bakan Pakdemirli’ye sunulan raporda havzada son otuz yılda yer altı su seviyelerinde azalma olduğu belirtilerek su seviyelerinin azalmasında iklim değişikliğinin yanı sıra bölgede yoğun olarak yapılan plansız tarımsal sulama, hayvancılık ve düzensiz sanayileşmenin etkili olduğu vurgulandı. Bölgede yapılan araştırmalarda bilinçsiz tarım uygulamaları ve hayvancılık sektöründe oluşan atıklar nedeniyle de suların kirlendiği ve bu durumun yer altı su kaynaklarının kalitesini düşmesine neden olduğu ifade edildi. Sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporun genel değerlendirme bölümünde ise şu bilgilere yer verildi:

Kuraklık dikkate alınmalı

“Küçük Menderes Havzasının geniş tarım arazilerine sahip olması, yaygın hayvancılık faaliyetlerinin bulunması su kaynaklarına olan gereksinimi artırmaktadır. Kontrolsüz su çekimi, bilinçsiz yapılaşma, yoğun hayvancılık ve bilinçsiz tarım uygulamalarının su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle; Küçük Menderes Havzasındaki yerleşim yerlerindeki su kaynaklarının korunabilmesi ve sürdürülebilirliği için; yasal olmayan yer altı suyu kullanımının engellenmesi, su sağlayan birimlerin özellikleri ve bu birimlerin hidrolik parametrelerinin belirlenmesi, kirliliğe neden olan doğal ve insan kaynaklı faktörlerin belirlenmesi, yerleşim yerlerine su sağlayan kuyuların bulunduğu kesimlerin raporlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi son derece önem arz etmektedir. Ödemiş, Beydağ ve Kiraz başta olmak üzere Küçük Menderes Ovası’nın olası kuraklık sorunu değerlendirildiğinde; bölge ekonomisini oluşturan yoğun su kullanımı gerçekleştiren sektörler doğrultusunda öngörülen kuraklık koşulları dikkate alınmalıdır.

Su kaybı önlenmeli

Beydağ Barajının sulama kanalları suyun kaybını minimize edecek şekilde projelendirilerek hayata geçirilebilir. Sektörel bazda ürünlerin bölge koşullarına uygun planlı üretimi ve sulama sistemlerinde maksimum verim almak için damla sulama sistemleri kullanımına uygun tarım politikaları zorunlu hale getirilmelidir. Küçük Menderes Havzası’ndaki su potansiyelinin talepleri karşılamaktaki yetersizliği değerlendirilerek havza dışından su transferleri planlanmalıdır. Havzada oluşan atık suların arıtma sistemleri ile yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ile geri dönüşüme dahil edilmelidir. Yaz aylarında su sorununu çözebilmek ve ihtiyacı karşılayabilmek için; Ödemiş Ovası’nda İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kulelerinin konumunun ova yerine su oranının daha yüksek olduğu yaylalarda ve dağ bölgelerinde yapılması gerekmektedir. Daha sonrasında su kanalları ile sondajla çıkarılan suyun ihtiyaç duyulan bölgelere aktarılması sağlanmalıdır.”