'MARBLE İzmir' markası daha yükseğe taşınacak

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, 'MARBLE İzmir markamızı yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Avrupa Birliği'ne girme yolunda da Varşova'daki fuar bunun ayaklarından biri' dedi.

Türk doğal taş ve mermer sektörünün dünyaya açılan kapısı MARBLE İzmir'in daha da büyümesi, gelişmesi için sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi. MARBLE İzmir markasının önemine vurgu yapan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "MARBLE İzmir markamızı yukarıya taşımak için neler yaparız sorusuna sizin değerli katkılarınızla karar vereceğiz. Bilmenizi isterim ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi için doğal taş, mermer sektörü ve MARBLE İzmir markamız çok önemli" dedi.

Güç birliği yapıyoruz

1 - 4 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşecek 26. MARBLE İzmir Fuarı öncesinde sektörün önde gelen isimleri Danışma Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin en önemli fuarlarının başında gelen, dünyada ise sektörün ilk üç fuarı içinde yer alan MARBLE İzmir hazırlıkları kapsamında düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya sektör ile ilgili birçok oda, birlik ve firmanın temsilcisi katıldı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Burada güç birliği yapmak için bulunuyoruz. Fuarımızı ve sektörümüzü uluslararası arenada daha iyi seviyelere taşımak, ihracatçılarımızın gücünü daha da artırmak, MARBLE İzmir markamızı yukarıya taşımak için neler yaparız sorusuna sizin değerli katkılarınızla karar vereceğiz. Bilmenizi isterim ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi için doğal taş, mermer sektörü ve MARBLE İzmir markamız çok önemli. Başkanımız Tunç Soyer'in de bu fuarı daha yüksek seviyelere taşımak için tam bir iradesi mevcut" dedi.

Bizim için kaldıraçtır

Polonya'nın Varşova kentinde gerçekleşecek MARBLE Warsaw Fuarı'nın da önemine vurgu yapan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Polonya ile ilgili üç önemli nokta var. İlki, Kuzey Avrupa'dan gelen ziyaretçimizin kısıtlı olması ve bizim ziyaretçiye erişimde burayı bir kaldıraç olarak kullanabiliyor olmamız. İkincisi, Polonya'daki fuarın porselen ve seramik ayağı var. Biz doğal taş olarak katkı veriyoruz. Porselen ve seramik müşterisi de oraya geliyor. İlk senemiz, sektör ile istişare içinde bunun nereye gideceğini göreceğiz. Üçüncüsü ise MARBLE'ı Polonya'ya taşıdığınızda, Avrupa Birliği sınırları içine girmiş oluyorsunuz. AB dünyasına bir şekilde MARBLE'ı sokmamız gerekiyordu. Ziyaretçi konusunda da çok yoğun çalışma içindeyiz. Burada fuar düzenlemenin gerekçesi daha çok Avrupalı ziyaretçiye erişebilmek. Bu bizim için bir kaldıraç. Fuarımızın arkasındayız" dedi.

Pozitif katkı sağlayacak

İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ, Polonya ile Türkiye arasında benzerlikler olduğunu ve gerçekleşecek MARBLE Warsaw Fuarı'nın pozitif bir ivmelenme yaratacağını belirtti. İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül ise fuarlar hakkında bilgiler verdi. Sektör temsilcileri de MARBLE İzmir markasının büyümesi için sonuna kadar destek olduklarını ifade etti.