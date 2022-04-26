Menemen'in eski başkanı Şahin'den dikkat çeken açıklama: “Kirli oyunlar gün yüzüne çıkıyor”

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yönelik iddialarını değerlendiren eski başkan, Memleket Partili Tahir Şahin, yaşanları bir rezalet olarak nitelendirerek “Kirli oyunlar gün yüzüne çıkıyor” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Menemen Belediyesi’ne yönelik ‘zimmet ve irtikap’ iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan, geçtiğimiz aylarda ise tahliye edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddialar gündemdeki yerini koruyor. Aksoy’un katıldığı bir programda birisi medya kökenli iki CHP İzmir milletvekilinin kendisinden Seyrek’te yapılması planlanan bir proje kapsamında ihaleye çıkarmak istediği bir milyon metrekarelik araziyi rant amacıyla talep ettiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine Aksoy’un bu iddiaları üzerine CHP’nin gazeteci kökenli iki CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve İzmir Milletvekili Atila Sertel, bir açıklama yaparak Aksoy’u iddia ettiği iki vekilin isimlerini açıklamaya davet etmiş aksi takdirde yasal yollara başvuracaklarını belirtmişlerdi.

“Siyaset değil, çamur”

Özkan ve Sertel’in açıklamalarına yanıt veren Aksoy ise 31 Mart 2019’da Menemen Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonra Tuncay Özkan’ın bir asansör firması ve bir medya şirketiyle anlaşma yapılmasını talep ettiğini ve Seyrek’teki araziyle ilgili rant pazarlığı yapıldığını iddia ederek bunların hiç birini kabul etmediği için hakkında soruşturma açıldığını ve cezaevine girdiğini öne sürmüştü. Aksoy, açıklamlarının devamında ise “Belediyeler rant kapısı değildir. Belediyelerden bir takım ihaleler alarak belediyeleri rant kapısı görerek ve kamuya ait olan yerleri bir yerlere peşkeş çekerek, paralar ödeyerek bir sonraki belediye başkanlığı dönemini garantileyen bir anlayış Türkiye siyasetinde maalesef var. Buradaki temel husus; sen beni gör, ben seni göreyim. Sen bu işleri hallet bir sonraki seçimde ben de seni aday göstereyim maalesef Türkiye siyasetinde düştüğü yer tam da budur. Bu bir siyaset değildir. Bu bir çamurdur ve biz bunu Menemen’de yaşadık” ifadelerini kullanmıştı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy iddiaları gündemdeki yerini korurken 31 Mart seçimleri öncesinde Menemen'de CHP'den dört dönem belediye başkanlığı yapan ve partiden ihraç edildikten sonra Memleket Partisi'ne geçen Tahir Şahin, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Haksızlığın tescili”

Kamuoyu gündeminde yer alan iddiaları Şahin, bir rezalet olarak değerlendirdiğini söyledi. Şahin, “Bu olanlar rezilliğin son perdesinden bir öncesi diyebiliriz. Daha rezillikler çıkacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içinde olup bitenlerle çok ilgilenmiyorum ancak bir rezillik yaşanıyor. Bana ne kadar haksızlık yapıldığının bir işareti. Bana ne kadar haksızlık yapıldığı tescillenmiş oldu. Aslında çok konuşulacak şey var. İçeride olan kirli olayları bilemem. Kirli oyunlar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Menemenli hayal kırıklığına uğratıldı. 20 senedir biriktirdiğimizi 20 dakikada hayal kırıklığına uğrattılar” ifadelerini kulandı.