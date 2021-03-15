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Narlıdere Belediyesi’nden kedilere yuva

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı ve yaşam şartlarını iyileştirmek konusunda çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, ilçenin 12 farklı noktasına 'kedi evi' yerleştirdi. Başkan Ali Engin “Can dostlarımızın daha rahat koşullarda yaşaması için çaba gösteriyoruz. Sizler de bir kap su ve mama vermeyi ihmal etmeyin” dedi

Narlıdere Belediyesi’nden kedilere yuva
15 Mart 2021 Pazartesi 13:15

Can dostların yaşam standartlarını artırmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına modern kedi evleri yerleştirdi. Kedi popülasyonunun fazla olduğu mahallelere, ilk etapta 12 adet konulan kedi evleri, hayvan severlerin de beğenisini kazandı.
 
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Zorlu pandemi döneminden can dostlarımız da bir hayli  etkilendi. Bizler de onlara sıcak bir yuva vermek amacıyla çalışıyoruz. Bu yuvalar sayesinde olumsuz hava şartlarından ve türlü sıkıntılardan bir nebze olsun korunmuş olacaklar. Sizler de kapınızın önüne bir kap su ve mama koymayı ihmal etmeyin” dedi.

Etiketler; #narlıdere belediyesi #kedi #kedi yuvası
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