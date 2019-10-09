Önce üretecekler sonra satacaklar

Güzelbahçe Belediyesi 40'a yakın kurs açtı. İlk eğitimin verildiği kurslara katılanlar önce öğrenecekler, daha sonra ürettiklerini, belediyenin vereceği stantlarda satma fırsatı bulacaklar.

Güzelbahçe Belediyesi'nin el sanatları ve hobi kursları Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu'nda yapılan bir açılışla başladı. Toplantının açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Nasıl yaparız diye düşünüyorduk. Kadromuz ve kısıtlı bütçemizle nasıl yaparızı düşünüyorduk. O zaman bu tür kapalı salonlarımız da yoktu. Öneri o gün birkaç gönüllü Güzelbahçeliden geldi eşimle konuşulmuş ve öneriyi bize getirdiler. Bizde neden olmasın dedik ve başladık. Şu an geldiğimiz noktada 40'a yakın kurs, 2 bine yakın kursiyerimizle bugün büyük bir aile olduk. Çoğunluğunu gönüllü eğiticilerimizin verdiği 40'a yakın kursumuzda kontenjanlar dolmuş durumda. Yeni eğiticiler ve derslikler buldukça yeni kurslar açmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu işte siyaset yok

Bu kurslarda öğrenilenler sonucu üretilen ürünler satmak isteyenler için, gece pazarı başta olmak üzere diğer yöresel pazarlarda stant vereceklerini söyleyen Başkan İnce, sözlerini şölye sürdürdü: "Bu ürünlerinizi burada satma imkânı buluyorsunuz. Biz bu kurslarda kimseyi siyasi görüşlerine ve düşüncelerine göre kayıt etmiyoruz. Fakat insanlar ortak amaç ve ilkeler doğrultusun da bir araya gelirse yapmış oldukları işlerin temelleri sağlam atılmış olur. Bunların en başında barış, kardeşlik ve huzur geliyor. Bizim için olmazsa olmazımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine, laikliğe ve Cumhuriyete sahip çıkılması ve kurs ortamlarında bu ilke ve anlayışın dışına çıkılmamasıdır. Bizim bu kurslardan herhangi bir ekonomik beklentimiz yok. Amacımız hemşerilerimizin zamanını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve el becerilerini geliştirmeleridir."

Hangi kurslar var?

Ekim ayı itibarıyle başlayan kurslar şunlar: Afrikalı Kadın Yapımı(gazete kağıdından geri dönüşüm), Ahşap Boyama, Çocuklarla Ahşap Boyama, Almanca, Bağlama, Balık Ağı, Dekoratif Ahşap, Fransızca, Halk Oyunları, Hazır Giyim, İğne Oyası, İngilizce, İtalyanca, Üç Boyutlu Kaati, Karma Kurs, Kihep Eğitimi, Makrome, Makyaj, Mozaik, Pratik Dikiş, Pazen Dikiş Kursu, Resim, Ritim, Semah, Takı Tasarım, THM Koro, Türk Müziği Korosu, Türk İşi Tel Sarma, Wayuu Çanta Yapımı, Briç, Tiyatro, Aerobik, Zumba, plates, yoga, jimnastik, basketbol, voleybol, futbol ve tenis. Kurslar, Yelki Semtevi, Çamlı Semtevi, Atatürk Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Cemevi (Tahtacı Kültür Evi), Ayşe Mayda Tesisleri ve Eski Şantiye binasında veriliyor.