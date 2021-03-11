Sağlık çalışanları çok dertli

İzmir’de vaka sayıları artıyor, sağlık çalışanları endişeleniyor. Vaka sayılarındaki yüzde 50’ye yakın artışa rağmen henüz hastanelerde bir yoğunluk yaşanmadığını dile getiren Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir, vakalardaki artış ve sağlık çalışanlarına yapılan haksızlıkların morallerini çökerttiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Yeni normalleşme kararlarının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in açıklamalarına göre kentteki vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış yaşandı. Vaka sayılarındaki artış sağlık çalışanlarını tedirgin ediyor.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen henüz hastanelerde bir yoğunluk yaşanmadığını dile getiren Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Hastanelerde şimdilik çok bir yoğunluk yok ama 15 gün geçmesi lazım. Yeni yayınlanacak tabloda bu durum belli olur. Bir artış olduğu kesin. İzmir, inşallah turuncudan kırmızıya geçmez. Sağlık çalışanları olarak Pandemide en büyük sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Vatandaşlarımız maske ve mesafeye dikkat etmiyor. Esnaflarımız da çok fazla destek olamıyor. Açılım oldu tekrardan kafeler, restoranlar hınca hınç doldu. Bu noktada fiziksel mesafeye dikkat edilmiyor. Bu durumda yine en çok zararı vatandaşlar ve esnafımız görecek. Eski tabloya dönebiliriz. Daha dikkatli olmalı ve kurallara dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Sağlık çalışanları dertli

Vakalardaki artış ve yapılan haksızlıklar karşısında sağlık çalışanlarının moralinin çöktüğünü ifade eden Özdemir, “Vakalar artarken sağlık çalışanları pek çok sıkıntıyı yaşamaya devam ediyor. Ek ödemelerde adaletsizlik hala devam ediyor. Ocak ayı itibariyle bakanlık tarafından tavandan ödeme kaldırıldı. Ocak ayında 39 şehit vermişken tavandan ödemeler kaldırıldı. Vaka sayılar artarken, açılım yaşanıp ilerleyen dönemde bu süre zarfında tekrardan bir artış söz konusuyken tavandan ödemenin kaldırılması yanlış bir uygulama. Sağlık çalışanlarının en büyük sıkıntısı yaptığımız mücadelenin karşılığını alamıyoruz. Sağlık çalışanlarımız çok dertli. Özlük haklarımızdaki iyileştirme şimdi yapılmayacaksa ne zaman yapılacak? “ şeklinde konuştu.