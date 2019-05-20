Sakız'dan Karşıyaka'ya dostluk ziyareti

Karşıyaka, Ege'nin iki yakası arasındaki dostluğu güçlendirmek amacıyla Sakız Adası'ndan gelen konukları ağırladı.

Her alanda işbirliğine hazır olduklarını ve ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ziyarette 'Ege Adaları Festivali' düzenlemeyi planladıklarını da müjdeledi.

Daha çok konuk bekliyoruz

Karşıyaka Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KASİAD) düzenlediği organizasyonla Sakız Adası'ndan kente gelen yaklaşık 20 kişilik heyet, Başkan Cemil Tugay'ı da ziyaret etti. Heyeti belediye bandosu ve çiçeklerle karşıladıklarını anlatan KASİAD Başkanı Süleyman Özsakallı, tarihi ve turistik noktaları da ziyaret ettiklerini söyledi. Sevgi Evleri'nde kalan gençlerle Sakızlı gençler arasında bir dostluk maçı oynanacağını ve daha sonra devam etmesi için yarım bırakılacağını belirten Özsakallı, özellikle çarşıda Yunanistan'dan daha çok konuk ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Ege Adaları Festivali geliyor

Sakız Heyeti'ni konuk etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette festival müjdesi de verdi. Ekim ayında Bozcaada'nın da dahil olacağı 'Ege Adaları Festivali' düzenlemeyi planladıklarını anlatan Tugay, şöyle devam etti: "Sakız, Samos ve Midilli'yi kendi şehirlerimiz gibi hissediyoruz. Bizler yakın mesafede aynı havayı soluyan, aynı denizin balıklarını yiyen insanlarız. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Bizler de adalardan daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaret kendimizi tanıtmak için de bir fırsat olacak. Beraber pek çok proje yapacağız. Karşıyakalıların Sakız ve diğer adalarla ilgili güzel anıları var. Adalarda yaşayanların da buralarda güzel anıları olmalı diye düşünüyorum. Sakız ve diğer adalardan daha çok misafir gelmesi için çalışmamız gerekiyor. Sadece kültürel ve turistik değil, ticari alışveriş için de işbirliği içinde olursak bu buluşmaların daha verimli olacağına inanıyorum. Ekim ayında yapacağımız Ege Adaları Festivali, iki yakanın daha fazla şey paylaşmasını sağlayacak. Bu konuda Sakız Adası'nın da desteğini bekliyoruz. Her şeyin çok güzel olmaması için hiçbir neden yok. Biz üzerimize düşeni yapacağız."