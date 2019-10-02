Sercair’in İlk Mağazası İzmir Göztepe’de Açıldı

Kapalı alanlarda daha sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen temiz hava teknoloji markası Sercair'in ilk mağazası İzmir Göztepe’de açıldı.

Daha Temiz Yaşam Alanları İçin Sercair Şimdi İzmir’de

Yazılım alt yapısı ABD'de geliştirilen; sıcaklık, nem, karbondioksit, VOC (uçucu organik bileşik), karbon monoksit, partikül miktarı analizlerini aynı anda yaparak iç mekânların havasını düzenleyen, temiz hava teknolojisi Sercair, İzmir pazarındaki yerini almak için hazır.Kirli hava koşullarının astım, baş ağrısı, kalp-damar yetersizlikleri, akciğer rahatsızlıkları, solunum problemleri, depresyon ve nefes darlığı gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini aktaran Türkiye Satış Direktörü-Yönetim Kurulu Üyesi Burak Onkardeşler, Sercair’in hava temizleme filtreleri ile zararlı bileşenleri hapsettiğini de belirtiyor. Onkardeşler, Sercair’in iç mekanlarda gözle görülemeyen tozları, evcil hayvan tüylerini, yağ̆ kokusunu, parfüm, deterjan kokularını, polenleri, küf ve bakterileri yakaladığını da sözlerine ekliyor.

Sercair Ürün Özellikleri;

· Özel olarak tasarlanan sensörler sayesinde ortamda bulunan sıcaklık, nem, karbondioksit, karbonmonoksit, VOCs ve partikül miktarı analizi

· Düşük güç sarfiyatı ve çok düşük ses seviyesi

· Sercair App uygulaması aracılığıyla uyarı sistemiyle kolay filtre değiştirme

· Alternatif mod seçenekleri (Eco, standart,performans,sessiz,tatil mod geçişi)

· Anti-bakteriyel ve anti-alerjenik kullanım olanağı

· Hassas hava kalite sensörleri

· Nem alıcı ve nemlendirme üniteleri

· Yeni nesil polar Ionizer, UVC led sterilizasyonu

· Tüm iç, dış hava sensör değerlerini, geçmişe dönük değerlendirme, analiz yapma, haftalık özetleme

· Ozon jeneratörü

· Ön ısıtma ve ön soğutma

· Zehirli gaz sensörü

·Doğal koku ünitesi