Servis şoförü tartışmasında öğretmen darp edildi

Eğitimciler, daha önce çalışan şoförlerin gelmemesi halinde çocukları servislere bindirmeyeceklerini söylemesi üzerine iddiaya göre iki erkek servis şoförü öğretmenleri darp etti.

Sizi buradan sürdürürüm

Olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. Taşımalı eğitim sistemi kapsamında Bayındır'ın kırsal Alankıyı ile Kızılağaç mahallelerindeki öğrencileri, Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'na götüren 2 servis aracında her zaman görev yapan şoförlerin yerine, farklı şoförlerin olduğunu gören öğretmenler, duruma tepki gösterdi. Eğitimciler, daha önce çalışan şoförlerin gelmemesi halinde çocukları servislere bindirmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine iddiaya göre iki erkek servis şoförü, öğretmenlerden Metin Özkanlı ve Hatice Altay'a önce hakaret etti, ardından ise üzerine yürüyüp, darbetti. Şoförlerin durumu firmaya bildirmesi üzerine, taşımalı eğitim ihalesini alan firma yetkilisi ve aynı zamanda serviste şoförlük yapan I.K.Y. isimli kadın, okula gelerek aynı öğretmenlere, "Sizinle kavga etmeye geldim" ve "Sizi buradan sürdürürüm" diyerek tehditlerde bulunması üzerine eğitimciler, tutanak tutup, polise haber verdi. Polisin tutunak tutmadığı olayda, okuldaki tüm öğretmenler, okul yönetimine verdikleri dilekçede şoförlerden şikayetçi oldu.

"Öğretmenler sahipsiz değildir"

Ellerinde 'Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır', 'Öğretmene el kalkmaz, saygı duyurulur', 'Öğretmene şiddite son' yazılı pankartlar açan öğretmenler, olayın ardından sendika üyeleri okulun önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim-Sen Bayındır Temsilcisi Muhammet Çağrıtekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının son bulmasını, eğitimcilerin can güvenliğinin sağlanmasını istediklerini belirtti. Öğretmenlerin sahipsiz olmadığını söyleyen Çağrıtekin, tüm eğitim sendikalarının şiddet olayları karşısında birlik olması için çağrıda bulundu.