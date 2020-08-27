Tirebolu'dan yardım teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Tirebolu Belediyesi'ne gönderilen iki tır dolusu yardım malzemesi ilçeye ulaştı. Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Bu dayanışma bizleri çok sevindirdi. Kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sel ve heyelandan etkilenen Giresun'un Tirebolu ilçesine gönderilen yardım malzemesiyle dolu iki tır ilçeye vardı. İzmir’le kardeş şehir olan Tirebolu’nun Belediye Başkanı Burhan Takır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, zor günlerde dayanışmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Yaraları sarmış olacağız

İzmir ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da kaydeden Burhan Takır, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardımlar, burada bizlerin eliyle vatandaşlara ulaştırılacak. Bu şekilde bir nebze de olsa onların yaralarını sarmış olacağız” dedi.