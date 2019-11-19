Torbalı çocukları çok mutlu

Torbalı Belediyesi, ara tatil için öğrencilere dopdolu bir program hazırladı. Kültür Merkezi bünyesinde başlayan Mutlu Çocuklar Atölyesi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Başkan İsmail Uygur'un ara tatil hediyesi olarak hazırlanan program cumartesi akşamına kadar devam edecek. Programla 4-13 yaş arası çocuklar bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılıp, atölyelerde çalışmalar gerçekleştirecek. Resim, karikatür, seramik, Türk işaret dili, drama ve kitap okuma atölyeleri ile hem keyifli vakit geçiren hem de yeni kazanımlara sahip olan çocuklar, Belediye Kültür Merkezi'ndeki salonlarda bu etkinliklerini gerçekleştiriyor.

Yazarlarla buluşacaklar

Dileyen velinin bizzat Kültür Merkezine gelerek çocuğu için ücretsiz kayıt açtırdığı ya da 0232 856 03 00 telefon numarasıyla talep oluşturduğu atölyeler oldukça verimli geçiyor. Öte yandan Mutlu Çocuklar Atölyesi kapsamında yazar-öğrenci buluşması da gerçekleşecek. Ücretsiz dağıtılacak kitapları çocuk kitapları yazarı Neslihan Perşembe imzalayacak ve keyifli bir söyleşi yapacak. Tüm öğrencileri bu ara tatilde Belediye Kültür Merkezi'ne beklediklerini ifade eden Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Başkanımız İsmail Uygur'un talimatıyla öğrencilerimiz için birbirinden özel atölye programları hazırladık. Ücretsiz olarak gerçekleşen atölyelere tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.