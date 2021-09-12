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Uçak kokpitinden SOLOTÜRK

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı

12 Eylül 2021 Pazar 13:53

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #solotürk #uçak kokpiti
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