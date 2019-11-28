Üniversiteli gençler Bornova için tasarlayacak

Üniversite öğrencileri, Bornova'nın sembol alanlarından; Büyük Park ve Küçük Park ile metrodan Bornova Belediyesi Ana Hizmet Binası'na uzanan aks için kentsel tasarım projeleri üretecek.

Bornova Belediyesi'nin Yaşar Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceği Estetik ve Kentsel Tasarım Çalıştayı sonunda ortaya çıkacak çalışmalardan uygulanabilir bulduklarını uygulama projesi olarak hayata geçirebilecek. Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü ile Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin ortaya koyacağı projeler, 16 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek sergide tanıtılacak. 68 öğrenci ve 13 öğretim üyesinin yer alacağı çalıştayın sonunda bir tasarım rehberi hazırlanacak.

Gençlerin yaratıcı fikirlerine ihtiyacımız var

Çalıştayın tanıtım toplantısı, öğrencilerin de katılımı ile Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Yaşar Üniversitesi'nde doktora ve öğretim üyeliği yapmış biri olarak birlikte yürütülecek projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova'nın bir çok konuda yeniliğe, gençlere ve üniversitelere ihtiyacı var. Bu anlamda üniversiteler ile işbirliğine büyük önem veriyoruz. En büyük zenginlik paylaşmaktır. Gençler, bize geleceğin 20 yılını gösteriyor. Onlara güvenmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerini, akademik dünyanın bilgi ve tecrübelerini aktarmaları yaşadığımız kentler için çok önemli. Bu çalışmaya katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. n Gülşah Saatçi