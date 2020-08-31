Üreten kadınlar yenileniyor

"Next Level Üreten Kadınlar Kulübü", kadınları Wayuu çanta yapımından sonra şimdi de seramik boyama atölyesi ile buluşturuyor

JLL Türkiye tarafından yönetilen, pandemi sürecinde çalışan ve ziyaretçileri için hijyen önlemlerini azami düzeyde ve aralıksız sürdürerek sunduğu güvenli ortamla örnek gösterilen Next Level AVM, hayata geçirdiği projelerle de büyük beğeni topluyor. Ziyaretçilerine sanatın kapılarını aralayan AVM'nin "Üreten Kadınlar Kulübü" ile digital sanat atölyeleri yoğun ilgi görürken her hafta farklı atölyelerle devam ediyor. Kadınları el sanatları ile tanıştırmak, moral ve motivasyon yanında yeni hobiler edinmelerini ve bunu işe çevirmek isteyenlere de fırsat sunmayı amaçlayan proje, atölyelerin ilki olan Wayuu çanta yapımından sonra şimdi de seramik atölyesi ile sürüyor.

Atölyelerde kullanılacak malzemeler de hediye ediliyor

Katılımın ücretsiz olduğu digital sanat atölyelerinde uzman eğitmenlerin anlatımının yer aldığı videolar ve kullanılacak malzemeler katılımcılara hediye edilerek yönergeye göre evde sanat eserlerini hayata geçirmeleri sağlanıyor. Başvuruların nextlevelavm instagram hesabı üzerinden alındığı atölyelerde her atölye için yapılan çekilişle 10 şanslı kadına eğitim videosu ve malzemeler teslim ediliyor.

Seramik atölyesi başvuruları 4 Eylül'de

Geçtiğimiz hafta Wayuu çanta atölyesi ile başlayan projede bu haftaki seramik atölyesi için başvurular 4 Eylül itibariyle başlayacak ve 3 gün sonra şanslı isimler açıklanarak eğitim materyallerini alabilecekler. Her ay 4 atölye ile 40 kadına eğitim şansı veren ve cam boyama, amigurumi, keçe sanatı, patchwork, makrome, takı yapımı, ahşap boyama gibi farklı alanlarda devam edecek projede hayata geçirilen el emeği göz nuru sanatsal ürünler daha sonra sergilenecek.



