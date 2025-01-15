İzmir'de 15 Ocak Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 15 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 2 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 13.01.2025 saat 13:55 ile 15:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HORZUM, ARTICAK, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, KEMER, YILANLI, HACIHASAN 15.01.2025 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.