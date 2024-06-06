İzmir’de ölmek üzereyken bulunan ancak kurtarılamayan altı köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Mahalleli ise sosyal medyadan, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri vereceklere ödül olarak 70 bin TL vereceklerini duyurdu.

İzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde oturanlar 20 Mayıs gecesi sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti. Köpeğin zehirlendiğinin görüldüğü mahalleli, durumu belediye ve polise bildirdi. Mahalle halkının bölgedeki diğer hayvanların zehirlenebileceği olasılığıyla çevrede inceleme yaptı. Çok sayıda köpeğin aynı beslenmesi sağlanırken, veterinerler ve mahalleli zehirlenen köpekleri kurtarmak için çalışma yapıldı ancak hayvanlar kurtarılamadı.

Köpekleri zehirleyenlerin için polise şikâyette bulunuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma ve Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Urla Belediyesi, 6 köpeğin zehirlenip öldürüldüğünü tespit ettiğini bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde köpeklerin yüksek düzeydeki metomil (tarım ilaçlarının ana etken maddesi) verilip zehirlendikleri belirlendi. Polisin köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışması devam ederken, mahalleli ise sosyal medya hesabından köpekleri zehirleyenlerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.

“Gofret, benim için sadece bir evcil hayvan değildi”

B.H (21) sokaktan sahiplendiği köpek Gofret'i de zehirleme olayında kaybettiğini söyledi. “Gülbahçe'deki birçok hayvanseverin canını acıtan, kalplerimizi paramparça eden bir katliamla, dostlarımızı bizden aldı” diyen B.H, şunları ifade etti:

“Gofret, benim için sadece bir evcil hayvan değildi. Bir öğrenci olarak sahiplendiğim bu sevimli dost, her türlü zorluğa karşı birlikte mücadele ettiğimiz, yaşadığımız en değerli parçalarından üç yıl boyunca geçirdiğimiz, sadece bir dost değil, aynı zamanda en yakın arkadaşım, sırdaşım ve hayaller kurduğum. Yaşamın geri kalanını onunla planladığım sevgili dostum, vahşice gidebiliyordu O gece, Gofret ile birlikte 10'dan fazla köpek acımasızca katledildi. Hepimizin sevdiği, değer dostlarımız, iki saat içinde büyük acılarla hayatlarını kaybettiler. Bu olay, sadece benim değil. Gülbahçe'deki tüm hayvanların yüreğinde derin yaralar açıldı. Bu insanlığın kusurlu olaylarının yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istediklerini.”

“Dilsiz canlar için olayın aydınlatılmasını istiyorum”

Güzelbahçe'de oturan ve 'Fin' isimli köpeğini bir yangın olayında kaybeden O.U (29) ise üzüntüsünü “Altı sene önce hasta bir yavruyken sahiplenip üzerine titreyerek hayata döndürdüğüm, dostum, en yakın arkadaşım, evimin asıl sahibi mutlu ve sağlıklı köpeğimi zehirlenmesi sonucu öldü. Hayatım üç saat içinde değişti, evim sessiz, kalpsiz kaldı” diye dile getirdi.

Gün içinde sayıları 10'un üzerinde köpekte bu zehirleme nedeniyle kaybedildiğini anlatan O.U, olayın aydınlatılmasını ve bu olaya karışan tüm sorumluların cezalandırılmasını talep etti.