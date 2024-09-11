Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, akaryakıt fiyatları sürekli değişiklik gösteriyor. 11 Eylül 2024 itibariyle benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmazken, motorinde indirim uygulandı. İşte Türkiye genelinde ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

11 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları

Benzin Litre Fiyatı : 41.85 TL

: 41.85 TL Motorin Litre Fiyatı : 42.19 TL

: 42.19 TL LPG Litre Fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 42.35 TL

42.35 TL Motorin: 42.71 TL

42.71 TL LPG: 24.89 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerinden hesaplanır. Bu fiyatlar Akdeniz piyasalarındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatlarına ve dolar kuruna göre değişiklik gösterir. Ayrıca, bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek son tüketiciye ulaşan nihai fiyat belirlenir.

Brent petrol ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi

Brent petrol fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalanıyor. Bu durum Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlerle birlikte yeniden hesaplanıyor.