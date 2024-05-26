Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte yapılan operasyonda önemli bir başarı elde edildi.

Yelkenli Teknede Kaçış Girişimi

Dün saat 12.00 sıralarında, Urla ilçesi Tektaş Burnu'nun 6,5 mil açığında uluslararası sularda, 16,3 metre boyundaki Türk bayraklı 'Evenstar' isimli yelkenli tekneyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Operasyonda şüphelilerle birlikte bir kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Yakalanan şüpheliler, sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler için İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerin sorguları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Karada da Şüpheli Olaylar Devam Ediyor

Operasyonun denizdeki kısmının ardından, karada da şüpheli olayların devam ettiği belirtiliyor. Jandarma ve MİT ekipleri, bölgede olası diğer kaçış girişimlerini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

FETÖ ile Mücadele Devam Ediyor

Bu operasyon, FETÖ/PDY örgütüne karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde örgütün yurt dışına kaçma girişimleri engellenmeye devam ediyor.