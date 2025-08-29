İzmir siyasetinde beklenen hareketlilik nihayet başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahalle delege seçimleri tamamlanmak üzereyken, ilçe kongreleri için de takvim netleşmeye başladı.

Partililer sandık mesaisine hazırlanırken, kulisler de yavaş yavaş ısınmaya başladı.

CHP İzmir’de 16 ilçede kongre tarihleri belli oldu. Torbalı, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Urla, Seferihisar, Balçova, Çiğli, Karabağlar, Selçuk, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, Dikili ve Menderes ilçelerinde partililer önümüzdeki haftalarda sandık başına gidecek.

14 Eylül günü ise özellikle dikkat çeken üç ilçe, Bayraklı, Bornova ve Urla, kongreye gidiyor. Bu üç ilçede kulisler şimdiden epey yoğun.

Bayraklı'da “Aday Çıkmaz” Krizi mi?

Bayraklı’da mevcut İlçe Başkanı Münir Demir’in "Benden başka aday çıkmaz" şeklindeki açıklamaları, parti tabanında rahatsızlık yaratmış gibi görünüyor. Bu söylemin, örgüt içerisinde demokratik teamüllere gölge düşürdüğü yorumları yapılıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Bayraklı’da iki genç siyasetçinin ciddi bir destekle adaylık hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Bu isimler henüz kamuoyuna açıklanmasa da, örgüt içinden aldıkları destek dikkat çekici düzeyde.

Özlem Avcı’ya Yoğun Baskı Ama...

Bayraklı Belediye Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Özlem Avcı’ya ise hem delegeler hem de CHP İl Örgütü tarafından aday olması yönünde baskı yapıldığı konuşuluyor. Ancak Avcı’nın bu tekliflere mesafeli yaklaştığı ve ilçe başkanlığına sıcak bakmadığını, aday olmayacağını ilettiği de gelen bilgiler arasında.

Yeni Bir Kadın Aday: Songül Gök

Öte yandan CHP kulislerinde adı öne çıkan bir başka isim de Songül Gök. Gök’ün Bayraklı’da ilçe başkanlığına aday olacağı ve bazı ekiplerle hazırlık yürüttüğü iddiaları giderek güçleniyor. Gök’ün adaylığı, özellikle kadın temsiliyeti açısından da dikkatle izleniyor.

Siyaset Gazeteciliği de Keyiflenecek

CHP’nin kongre takvimi ilerledikçe, siyasette yalnızca parti içi değil, basın tarafında da bir hareketlenme başlayacağı ortada. Uzun süredir rutin açıklamalar ve kısır polemikler dışında haber üretmekte zorlanan siyaset gazeteciliği, bu süreçle birlikte yeniden canlanacak gibi görünüyor.

Yarınki yazımda ise Urla ve Karabağlar ilçelerinde yaşanan gelişmeleri ele alacağım. Her ilçede ayrı bir dinamik, ayrı bir heyecan yaşanıyor. Ve bu heyecan, belki de uzun süredir özlediğimiz siyasetin habercisi olabilir.