



Geleneksel isimlerin popülerliği sürüyor

2024 yılında Türkiye’de “Zeynep” ve “Yusuf” isimleri yine en çok tercih edilen isimler arasında başı çekti. Geleneksel ve kültürel derinlikleri, bu isimlerin popülerliğini artırıyor. “Zeynep” kız çocuklarında en çok seçilen isimken, “Yusuf” erkek çocuklarında ilk sırada yer aldı.

Modern isimlerin yükselişi

Bu yıl modern isimler de dikkat çekti. “Alara” ve “Aras” isimleri, ebeveynler tarafından popüler olarak seçildi. Bu isimler, modern çağın yenilikçi havasını yansıtıyor ve genç ebeveynler arasında büyük ilgi görüyor.

2024 yılının diğer popüler isimleri

Kız çocuklarında “Elif”, “Meryem” ve “Defne”, erkek çocuklarında ise “Eymen”, “Ömer” ve “Miraç” isimleri öne çıktı. Bu isimler, hem kültürel hem de dini anlamlarıyla ailelerin tercih ettiği isimler arasında yer alıyor.

Bölgesel isim tercihlerinde farklılıklar

Bölgesel tercihler, isimlerin çeşitliliğini etkiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geleneksel isimler öne çıkarken, büyük şehirlerde modern isimler tercih ediliyor. Örneğin, İstanbul ve İzmir'de “Lara” ve “Deniz” isimleri popülerken, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da “Muhammed” ve “Fatma” isimleri yaygın.

İsim tercihlerinde ailelerin dikkate aldığı faktörler

Aileler isim seçiminde anlam, kültürel ve dini değerler, telaffuz kolaylığı ve modernlik gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor. Ayrıca aile geçmişi ve gelenekler de isim seçiminde etkili oluyor.