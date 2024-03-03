Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde özel kuvvetlerde arama kurtarma görevlerinde bulunan ve 2020 yılında yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla görevinden ayrılan Demirkıran, şimdilerde kendi markasıyla oluşturduğu güzellik merkezini işletiyor. Gençlere örnek olmak ve hizmet etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan adayı olan Yasin Demirkıran, seçim çalışmalarını sürdürürken, ilk kitabını çıkarmanın mutluluğunu da yaşadı. Kendi yaşam enerjisini okuyucularına aktarmaya çalıştığı kitabını arkadaşları ve yakınlarına hediye eden Demirkıran, Hollywood Güzellik Merkezi önünde okuyucularıyla buluştu.

İmza gününe gelen tüm okuyucularına hem roman hediye edip hem de imzalayan Demirkıran, burada yaptığı konuşmada, hayatının bir roman gibi olduğunu düşünerek, "İşte O Çocuğun Hayali" kitabını yazmaya karar verdiğini söyledi.

Dünyada birçok ülkeyi gezdiğini belirten Demirkıran, "Oradaki hayatları değerlendirdim. Kendimin nereden nereye geldiğimi gördüğüm zaman bunun bir çoğu insanın da başarabileceğini düşünerek bunu kitap haline getirdim. Kitapta herkesten her şey var. Bu kitapta söyleşi, kurgu, psikoloji herkesten bir şeyler var. Ben bu kitabın uzun zaman sonra binlerce insan tarafından okunabileceğini hayal ederek yazdım." dedi.

Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi ve ülkesini seven muhafazakar bir ailenin ferdi olduğunu, partiler yerine bağımsız aday olarak siyasete de giriş yaptığını anlatan Demirkıran, hizmet etmek istediğini, hizmet sektörünün de belediyecilikten geçtiğini dile getirdi.

Gerçekçi olduğunu ve ancak gençler için bir ses getirmek istediğini bildiren Demirkıran, "Gençlerin sesi olmak istiyorum. Bunun için nereden başlamam gerekiyorsa oradan başlamak istiyorum. Başkan olamasam bile yine de hizmet etmek istiyorum. Yeniliklere, projelere açık bir şekilde devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Demirkıran, romanını almak isteyen vatandaşların trendyol uygulaması üzerinden alabileceklerini kaydetti.