İzmir’de 2025’in ilk 9 ayında 107 şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Başvuruların çoğunluğunu şahıs şirketleri oluştururken, gıda sektöründeki şirketler ikinci sırada yer aldı.

Eylül ayında rekor başvuru

Konkordatotakip’in ve Basın İlan Kurumu verilerine göre, eylül ayında mahkemeler 252 dosya için geçici mühlet kararı verdi. Bu rakam, Haziran 2025’te 292 dosya ile verilen karardan sonra en yüksek ikinci aylık seviye oldu.

Zirvede şahıs şirketleri var

İzmir özelinde Eylül ayında 11 şirket ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 2025’in ilk 9 ayında ise toplam 107 şirket geçici mühlet kararı aldı.

Sektörel dağılım ise şöyle:

Şahıs şirketleri: 50 başvuru

Gıda şirketleri: 6 başvuru

Makine üretimi ve mobilya imalatı: 5’er başvuru

Geçen yıl İzmir’de 118 şirket konkordato için başvurmuştu. 2018 Temmuz’dan günümüze kadar konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı ise 463 olarak kaydedildi.