Siyaset makam için değil, ilke için yapılır. Hele ki kadınsanız, toplumun sizden beklediği yalnızca siyaset yapmanız değildir; aynı zamanda güvenilirlik, kararlılık ve tutarlılık göstermenizdir. Kadın siyasetçiler, toplum için sadece birey değil, aynı zamanda bir semboldür.

Ancak son günlerde yaşananlar, kadınların siyasette yıllar boyunca inşa ettiği güveni bir çırpıda yıkmıştır.

Meral Akşener… Kurduğu İYİ Parti ile birçok kadına umut oldu. Benim siyasete girişim de onun cesur çıkışıyla mümkün oldu. Kadınların siyasette var olabileceğini gösterdi. Ama bugün geldiğimiz noktada, kendi kurduğu partiyi terk eden aynı Akşener, umut bağlayan binlerce kadını yarı yolda bıraktı.

Ve Özlem Çerçioğlu… Yıllarca “Topuklu Efe” diye anıldı, gücün, zekânın ve direncin sembolü oldu. Kadınların rol modeli oldu. Ama CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmesi, yalnızca bir tercih değil, siyasette kadınlara duyulan güveni paramparça eden tam bir U dönüşü oldu. Bir gün bir safta halkla birlikte yürüyenlerin, ertesi gün rakip saflarda yer alması, siyasette en büyük yara olan güvensizliği derinleştirdi.

Bu tablo, kadınların siyasette “istikrarsız, güvenilmez, ilkesiz” gibi algılanmasına sebep oluyor. İşte asıl tehlike budur! Çünkü kadınların yıllarca verdiği mücadelenin bir gecede gölgelenmesi, sadece bireysel değil, toplumsal bir kayıptır.

Ama herkes bilsin: Benim için siyaset asla koltuk meselesi olmadı. Hayatım boyunca dik durdum, mücadele ettim, başarılarımı ilkesizlikle değil, kararlılıkla elde ettim. Eğer bir gün yeniden siyasete girersem, yolumu yolda bulduklarımla değiştirmeyeceğim. İlkelerimden ödün vermeyecek, güveni asla sarsmayacağım.

Çünkü siyasette güven, oydan da, makamdan da kıymetlidir.

Ve buradan çağrı yapıyorum: Biz kadınlar, siyaseti terk edenlerin, U dönüşü yapanların, kişisel hesaplar uğruna güveni yok edenlerin gölgesinde kalmayacağız. Biz yeni bir yol açacağız.

Yarı yolda bırakmayan, sözünden dönmeyen, ilkesizliğe teslim olmayan bir kadın siyaseti inşa edeceğiz.

Çünkü bu ülkenin ihtiyacı, makam peşinde koşan değil, güven inşa eden kadın liderlerdir. Ve biz o güveni, yeniden ve daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz!

“U dönüşü değil, ileri adım atan kadınlara ihtiyaç var!”