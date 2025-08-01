Geçtiğimiz hafta yeni kurduğumuz Ege Haber TV için Ege'nin yollarına düştüm.

“Çine'de meşhurlardan birinde çöp şiş yiyelim” dedi ekip.

Kırmadım “Haydi oturalım” dedik.

TV Logolarını gören yanımıza geldi, “Aydın'da baloncu gazetecilerin başında bir ibrikçi başı var. Özlem Hanım ona bir sopa vermiş, kendini bir şey sanıyor. Bazı belediye başkanlarını ellerinde ki değnekle korkutmaya çalışıyor” dediler.

Biraz eşeleyip şikayetleri derinleştirelim diye, “Açılsınlar dedik” ama korkudan kimse mikrofona konuşmayı kabul etmedi.

Özlem Çerçioğlu'nun birkaç belediye başkanı ve Meclis üyeleriyle MHP'ye geçeceği iddiaları halkı rahatsız etmiş.

Dedik ya bu iddia teyide muhtaç.

Ama Çine halkının yıllardır bir şikayeti var ve çözüm bekliyorlar.

Aydın Büyükşehir Belediye Otobüsleri Çine'nin içine halkı bırakmıyor.

Yahu Belediyeye gidecek halk… Kaymakamlığa gidecek halk, nüfus binasına gidecek… Otobüsler İlçe'nin içine girmiyor.

Çine halkı ve Çine ilçesinde işi olan insanlar beddua ediyorlar.

“Neden Çineli'ye eziyet ediliyor” diye.

Ben de Çine Belediye Başkanı’nı aradım, "Başkan Özlem Çerçioğlu neden belediyenin otobüslerini Çine'ye sokmuyor? İnsanlar ilçe dışında otobüsten atarcasına bırakılıyor? Halk ekstra ticari taksilerle ilçeye giriyor, parası olmayan bu sıcaklarda ne yapıyor? Kışın yağmurda soğukta neden eziyet ediyor Özlem Çerçioğlu halka?" diye sordum.

"Off " dedi başkan.

Başkan bizi Aydın'daki ibrikçi başı gazetecilerle karıştırma, halkın şikayetini sana iletiyorum bir çözüm üretecekmisin?" dedim.

“Ben konuşmayım” dedi Çine Padişahı.

Bizde anladık ki Topuklu Efe Çine'ye eziyete devam edecek.

Gazetecilere, “Sosyal medyadan ona vurun, buna hakaret edin?” diye uğraşacağına Aydın halkına hizmet etmeli.

Belli ki hanımefendinin ayakları yerden kesilmiş.