Türkiye Yelken Federasyonu'nun organizasyonu ‘Inter-Clubs International Sailing Regatta’ yelken yarışlarında İzmirli öğrenciler, başarılarıyla adından söz ettirdi.

12-17 Şubat tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen yarışlarda İzmir'e üç madalya kazandıran İzmirli öğrenciler Nehir Uygur ve Deniz Dindar, Türkiye'nin yelken alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Göz kamaştıran bir performans sergileyen genç yelkenciler, madalyalarını almak üzere çıktıkları şampiyonluk kürsüsünde Türk bayrağı açtı.

Yahşi Genç Sporcuları Tebrik Etti

Üç madalyayla İzmir’e dönen genç sporcuları tebrik eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Yurt dışında bizi başarıyla temsil eden, yarışmada gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken ve bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.