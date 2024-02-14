Deneyimli avukat Çiler Nazife Koşar, “Nar Mevsimi” adlı yeni kitabıyla tekrar okurlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Penguen Kitabevi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren imza gününde Çiler Nazife Koşar, Ankaralı kitapseverlerle hem sohbet etti ve hem de 500 adet kitap imzaladı. Ankara’daki kitap tutkunları, Penguen Kitabevi’nin bu özel etkinliğiyle edebiyat dünyasının yükselen isimlerinden biri olan ve tam sekiz haftadır “çok satanlar” 1. sıradaki yerini koruyan Çiler Nazife Koşar ile bir araya gelme fırsatını elde ettiler. “Nar Mevsimi” isimli kitap yayınlandığı 12 Ekim’den bu yana, dört ayda dört baskı yaptı.