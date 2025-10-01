Kadın; hem gülüşüyle hem de duruşuyla hayatı güzelleştirir.

Çünkü gülüşünde sevgiyi taşır; etrafına ışık saçar, karanlık kalplere umut olur.

Ve duruşunda gücü barındırır; dimdik ayakta durması, sadece kendisi için değil, ardındaki tüm kadınlar için bir ilhamdır.

Hayatın yüklerini omuzlarken bile, bir kadının gülümsemesi dünyaya meydan okumaktır.

Ve o gülümsemenin ardında, çoğu zaman kimsenin bilmediği mücadeleler, gözyaşları, sessiz çığlıklar vardır.

Ama işte tam da bu yüzden kıymetlidir: Çünkü her gülüş, yeniden doğuşun ilanıdır.

Canım kadın, duruşunla gösterdiğin güç; senin değerini, iradeni ve hayata karşı kararlılığını anlatır.

Eğilmediğinde, vazgeçmediğinde, kendin için var olduğunda, işte o zaman en gerçek halinle parlıyorsun.

Unutma: Senin gülüşün bir çiçek gibi açtığında, senin duruşun bir dağ gibi yükseldiğinde, sadece kendine değil; etrafındaki herkese şifa oluyorsun.

Küçük Bir Egzersiz:

Bugün aynanın karşısına geç. Omuzlarını dikleştir, derin bir nefes al. Gülümse ve kendine şu sözleri söyle:

“Ben ışığım. Ben gücüm. Ben sevgiyim.”

Bu sözleri üç kez tekrarla. İçinde doğan enerjiyi hisset.

Unutma; sen kendi gülüşünle dünyayı güzelleştirecek, kendi duruşunla başkalarına cesaret verecek bir kaynaksın. Önce kendin fark et gücünü, sonra da ilham ol… Çünkü sen fark ettikçe, başkaları da kendi ışığını bulacak.

