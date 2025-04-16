TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan gümrük muafiyetinin 22-23 euro seviyelerine çekilebileceğini açıkladı.

Yurtdışı alışverişlerinde vergi limiti düşüyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl düzenlenen 5. Perakende Zirvesi 2025'te önemli bir açıklamada bulundu. Gültepe, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euro tutarındaki gümrük muafiyetinin 22-23 euro bandına çekilebileceğini duyurdu.

Çin'in etkisiyle e-ihracat baskısı arttı

Gültepe, Çin'in e-ihracat konusunda piyasayı etkileyerek Türkiye’deki perakende sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. Çin'in 50 milyar dolarlık e-ihracat potansiyeli, Türkiye'deki markaların pazarda zorlanmasına neden oluyor. Gültepe, bu durumun hükümetin gündeminde olduğunu ve belirlenen gümrük muafiyetinin tavan fiyatının ihtiyaca göre aşağı çekilebileceğini söyledi.

"Bu konuda bakanlık hassas. Belirlenen tavan fiyat kurtarmıyorsa, bu fiyatın düşürülmesi mümkün olabilir. 22-23 euro seviyelerine kadar bir indirime gidilebilir," diyen Gültepe, böyle bir adımın iç piyasayı daha da zorlayabileceği uyarısında bulundu.

İş dünyası endişeli

Yurt dışı alışverişlerinde vergi limitinin düşürülmesi, özellikle tüketiciler açısından sevindirici bir gelişme olsa da, iç piyasadaki iş dünyasında endişelere yol açıyor. Türkiye'deki üreticiler, düşük gümrük muafiyeti ile ithalatın artmasının yerli üretim üzerindeki baskıyı artıracağı endişesini taşıyor.

Gültepe ayrıca, Türkiye'nin ihracatının artış trendinde olduğunu ve bu konuda pozitif gelişmelerin yaşandığını belirtti. Ancak, iç piyasadaki ekonomik dengeyi korumak adına dikkatli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Gültepe en yüksek artışın savunma sanayinde gerçekleştiği bilgisini paylaşırken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliyetler AB ile eşit olmaya başladı. Bu da imalat sanayini etkiledi. Tekstil ve ayakkabı güzide sektörlerimizden idi. Emek yoğun sektörler daha fazla sorun yaşıyor. Fiyat duyarlılığı fazla bunlarda. Kur ve enflasyon paralel giderse daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkar. Teşvikler ile ilgili de gidilecek daha fazla nokta yok. Dolar bazında pahalı iseniz teşvikler yapılacaksa bir şey yok. Sanayi tarafına daha fazla ağırlık verilmesi lazım. İhracattan aldığımız payın yukarı çıkması lazım. Katma değer diyoruz, birim değer diyoruz ama yıllardır 1,5 dolarda duruyoruz.”

Gültepe Türkiye'nin bir karar vermesi gerektiğinin altını çizdi:

"“Türkiye mamul satarak mı yoksa hammadde satarak mı büyümeliyiz? Buna karar verilmeli. Mamul satacaksak hammaddeye dünya fiyatları ile ulaşmamız lazım. Yüzde 10 problem değil ama fak açılırsa rekabetçi olma şansınız olmuyor. Mamul satamıyorsunuz ve bu nedenle de kg başına ihracatta 1,5 dolarda kalıyorsunuz. Bu formülasyonu iyi ortaya koymak lazım. Dünyada hammadde de yüzde 20 fark ile satın alıyoruz. Bu fark ile rekabetçiliğin azalır ve 2028 için 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefini tutturmak zorlaşır”

“Burada fiyatlar rekabetçi olsa kimse gidip yurtdışı ile uğraşmaz" diyen Gültepe hazır giyim başta olmak üzere bir çok sektörün güç kaybettiğini söyledi.

Gümrük muafiyeti

Türkiye'de yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde gümrük muafiyeti sınırı 30 euro olarak uygulanmaya devam ediyor. Posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ürünlerde bu limitin aşılması halinde, alışveriş tutarına ek olarak gümrük vergisi ödenmesi gerekiyor.

2024 yılı Ağustos ayında yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 150 euro olan gümrüksüz alışveriş limiti 30 euroya çekilmişti. Aynı kararla, vergi oranlarında da dikkat çekici artışlar yapıldı.

Yeni düzenleme ile Avrupa Birliği ülkelerinden gelen gönderilerde uygulanan vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltilirken, AB dışı ülkelerden gelen ürünlerde bu oran yüzde 60 olarak belirlendi. Böylece hem gümrüksüz alışveriş limiti düşürüldü hem de gümrük vergisi yükü artırılmış oldu.

Önemli bir detay olarak, 30 euroluk muafiyet sınırı belirlenirken yalnızca ürün fiyatı değil, kargo bedeli de toplam tutara dahil ediliyor. Bu nedenle, düşük fiyatlı bir ürün alınsa bile kargo ücretiyle birlikte toplam değer 30 euroyu aşarsa vergi ödeme zorunluluğu doğabiliyor.

Tüketiciler ne yapmalı?

Yurt dışından alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin, sipariş vermeden önce ürün ve kargo bedelinin toplamını dikkatle hesaplamaları gerekiyor. Aksi takdirde, beklenmeyen vergi maliyetleriyle karşılaşmaları mümkün. (Halk TV)