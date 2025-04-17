Karabağlar Istihdam Günleri Işsizliğe Umut Oluyor

Karabağlar Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) aracılığıyla istihdam fırsatlarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan Karabağlar İstihdam Günleri, iş arayanlarla sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirecek.

Etkinlik, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, birebir görüşmelerle firmalarla doğrudan iletişim kurma şansı yakalayacak.

11 ayda bin 100 kişiye iş

2024 yılı Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan BİO, bugüne kadar önemli başarılara imza attı.

Veriler şöyle:

111 toplu görüşme

56 farklı firma ile iş birliği

1100 kişi işe yerleştirildi

Bu kişilerden:

700’ü kadın

380’i erkek

20’si özel gereksinimli birey

Bölgesel İstihdam Ofisi, yalnızca Karabağlar Belediyesi’ne bağlı olarak değil, aynı zamanda İŞKUR hizmet noktası olarak da faaliyet yürütüyor.

Dijital başvuru kolaylığı

İstihdam süreçlerini dijital ortama taşıyan BİO, vatandaşların www.karabaglarbio.com adresi veya QR kod sistemi aracılığıyla kolayca kayıt yaptırmasına olanak tanıyor. Kayıt yapan kişiler, belirlenen günlerde firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirebiliyor.

Başkan Kınay: “İşsizliğe karşı kararlılıkla çalışıyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi’nin kuruluş süreci ve etkileri hakkında şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizden bu yana işsizlikle mücadele ve sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda somut adımlar atıyoruz. BİO, bu adımların en güçlülerinden biri oldu.”

Kınay, 19 Nisan’da gerçekleşecek İstihdam Günleri'nin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu organizasyon hem vatandaşlarımız için büyük bir fırsat hem de firmaların nitelikli iş gücüne doğrudan ulaşmalarını sağlıyor. Tüm iş arayanları bu etkinliğe bekliyoruz.”