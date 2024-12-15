Karadeniz’de soğuyan hava ve etkili olan kar yağışı, balık tezgahlarındaki çeşitliliği artırırken, hamsi fiyatlarında da önemli bir artışa neden oldu. Trabzon Balıkçılar Hali’nde tezgahlar mezgit, istavrit, çinakop gibi balık çeşitleriyle dolarken, kar suyuyla lezzetlenen hamsi fiyatı 200 liraya kadar yükseldi.

Hamsinin lezzeti arttı, fiyatı yükseldi

Balıkçılar, kar suyunun denize ulaşmasının hamsinin lezzetini artırdığını, ancak kötü hava koşulları nedeniyle av miktarının azaldığını belirtti. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, şunları söyledi: “Hamsi irileşti ve lezzeti arttı. Fiyatlar bu yüzden yükseldi. Normalde 100-150 liradan satılan hamsi, bugün 200 liraya kadar çıktı. Çinakop da bol çıktı, onun fiyatı da 200 lira.”

Balık fiyatları

Trabzon Balıkçılar Hali’nde güncel balık fiyatları ise şöyle:

Hamsi: 200 TL

İstavrit: 100 TL

Mezgit: 200 TL

Sargan: 250 TL

Çinakop: 300 TL

Palamut: 125 TL

Levrek ve Çupra: 300-350 TL

Balıkçılardan görüşler

Balıkçı Turgay Memiş, soğuk hava ve azalan av miktarına dikkat çekerek, “Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Boyu 12 santimetreye ulaştı. Ancak fiyatlar biraz yüksek olduğu için vatandaşlar çekimser kalıyor” dedi.

Tüketiciler memnun

Tezgahlardaki bolluk ve balık çeşitliliği tüketicilerin ilgisini çekiyor. İstanbul’dan Trabzon’a gelen müşteri Hasan Çavdaroğlu, Karadeniz’in ünlü hamsisini denemek için fırsat bulduğunu belirterek, “Bu sene ürünler bereketli. Karadeniz hamsisi bulmak büyük bir şans” dedi.