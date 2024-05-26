Karatas Lisesi’nden farklı yıllarda mezun olmuş 150 öğrenci kahvaltıda buluştu. Kahvaltılı program açılışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve vefat edip etkinlikte olmayan öğrenci ve öğretmenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı tek bir yürek olarak ellerinde Türk bayrakları ile okundu. Etkinliğin organizasyonunu ise Altuğ Yamak, Dilek Köktaş Gündoğdu, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Aşkın Doyurgan, Ercan Akbulut, Kamile Aydaş, Sedef Tezel, Halil Kutuka, Nihal Gülkandil gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, öğretmenlere plaket takdim ederek Karataşlılık ruhunu bir kez daha yaşattılar.

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ÇİL: BİZLERİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜNÜZ

Sema Çil, öğretmenler adına duygusal bir konuşma yaparak şu ifadelere yer verdi: “Bizleri bugün geçmişe ve gençliğimize götürerek ilk heyecanlarımızı yaşattınız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Biz sizinle çok mutluyduk, inşallah siz de bizlerle mutlu olmuşsunuzdur.”

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Sema Çil, kendisinin, birçok kısmeti çıkmasına rağmen hayatı boyunca evlenmediğini ve bu güzel Karataş Liselilerin huzurunda, kendisinin ve Karataşlıların nikahını kıyılmasını istedi, şahitler ise kahvaltı programında emeği geçen Kamile ve Dilek Köktaş Gündoğdu oldu.

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Editör: Sedef Didem Ezme