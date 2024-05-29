Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin Edirne Belediyesi ile İsrail’in Bat-Yam Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir Anlaşması'nın feshedilmesi gerektiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239’u çocuk, 10 bin 93’ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinliyi şehit ettiğine dikkat çeken Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin; “ Geçtiğimiz Pazar gecesi İşgalci İsrail rejimi savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.Onlarca Filistinlinin yanarak şehit olduğu Gazze’de yeni bir Srebrenitsa yaşanıyor.Sekiz ayı aşkın bir süredir soykırıma maruz kalan Gazze’de yaşananlar, Srebrenitsa soykırımını hatırlatıyor.” dedi.

Edirne Belediyesi ile İsrail’in Bat-Yam Belediyesi arasında Kardeş Şehir Anlaşması bulunduğuna işaret eden Tekin; “Haksızlığa karşı durmak insanın onurudur. İsrail’in yaptığı bu katliama sessiz ve tepkisiz kalmak büyük bir acziyettir. Bu anlaşma derhal feshedilmelidir. Uluslararası suç işleyen, soykırım yapan İsrail’e karşı bir tepki olarak yapılacak ilk belediye meclisi toplantısında Akparti’li ve CHP’li üyelerin verecekleri ortak teklif ile Kardeş Şehir Anlaşması feshedilmelidir. En temel insan hakları ellerinden alınan Filistinli kardeşlerimize karşı uygulanan bu hukuksuzluğa karşı Edirne Belediye Başkanımız Av. Filiz Gencan Akın’ın tepki olarak bu anlaşmanın iptaline destek vereceğini düşünüyorum.” dedi.