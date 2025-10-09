Ege’nin incisi Urla…

Zeytin kokulu sokakları, taş evleri ve sıcacık insanlarıyla sadece karada değil, denizde de başka bir güzelliğe sahip. Bu güzelliği keşfetmenin en güzel yollarından biri ise, Körfez’in en tecrübeli kaptanlarından Savaş Nergis ve onun “Urlalı Kardeşler” adını verdiği 28 kişilik 15 metre teknesiyle maviye açılmak.

Savaş Kaptan, eşi Tuğçe Nergis ve ağabeyi Muzaffer Nergis ile birlikte, Urla İskele’den denize açılan her misafirini evine gelen dost gibi ağırlıyor. Güleryüz, samimiyet ve deneyim… Hepsi bir arada bu teknede.

Yaz aylarında Pınarlı Adası, Alman Adası, Hekim Adası ve Çiçek Adası’nın çevresindeki koylarda mola veriyor “Urlalı Kardeşler.”

Sular öylesine berrak ki, adeta akvaryumun içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz.

Maviyle yeşilin dans ettiği bu koylarda yüzmek, zamanı durduruyor.

Sonbahar geldiğinde ise Urla denizi yeni bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor: Balık Turları.

Oltalarını kapan geliyor Savaş Kaptan’ın teknesine…

Bir yanda antenli mercanlar, lidakiler, levrekler, çipuralar, kalamarlar, ahtapotlar; diğer yanda kahkahalar, sohbetler, denizin dingin sesi…

Kovalara dolan balıklar kadar anılar da doluyor o günlerde.

Misafirler yüzüp balık tutarken, teknenin mutfağından nefis kokular yükseliyor. Tuğçe Hanım ve Muzaffer Bey, Savaş Kaptan’ın tuttuğu balıkları ustalıkla ızgaraya seriyor.

Deniz ortasında pişen levreğin, çipuranın lezzeti anlatılmaz; yaşanır.

Üstüne de demli bir çay ya da köpüklü bir kahve…

İşte size huzurun, dostluğun ve deniz keyfinin en saf hali.

Her sabah Urla İskele’den saat 06.00’da yola çıkan “Urlalı Kardeşler”, akşam 18.00’de geri dönüyor limana.

Ama inanın, denizden dönseniz bile ruhunuz orada kalıyor.

Çünkü bu tur sadece bir deniz gezisi değil; Ege’nin kalbinde, dostça paylaşılan bir hikâye.

Denizin mavisi, Urla’nın sıcaklığı, “Urlalı Kardeşler”in içtenliği…

Bir kere yaşayın; bir daha unutamayacaksınız.