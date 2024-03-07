İzmir Classic Cars Kulübü Başkanı Yusuf Esen ve Klasik Otomobil Utası Mustafa Paycu, ilk defa İzmir’de 8-9-10 Mart tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılacak olan Uluslararası Dövme ve Klasik Araç Festivali hakkındaki detayları anlattı.

Festivale yaklaşık olarak 350 tane dövme sanatçısının geleceğini belirten Yusuf Esen, festivalde 20-25 adet klasik araç sergileyeceklerini duyurdu. Yusuf Esen, 3 gün boyunca devam edecek olan festivale ünlü sanatçıların da konserlerle eşlik edeceğini söyleyerek giriş ücretlerinin de 350 TL olduğunu belirtti.

Festivalde dövme yarışmaları, klasik araç sergileri ve ateş şovları gibi gösteriler olacağını ve katılımcıları çok farklı sürprizlerin beklediğinin de altını çizen Esen, “Sergide 1949-1970 model klasik araçlar ve 1950 yılında kullanılan birkaç adet yer alacak. Bu araçlar nadir bulunan Amerikan klasikleri arasında yer alıyor. Araçlarımız sahipleri ile birlikte festivalde yerini alacak. Araçların parçalarını bulmak oldukça zor oluyor. Türkiye’de bulamadıklarımızı ise ithal etmeye çalışıyoruz. Bizler bu arabalara gönülden bağlıyız” ifadelerine yer verdi.

Klasik araçların bakım ve onarım sürecinden de bahseden Oto Tamir Ustası 46 yaşındaki Mustafa Paycu bu işe hobi olarak başladığını söyledi.

Araçların onarım süreci; arabanın kaportasına, kondisyonun nasıl olacağına ve araç sahibinin neler beklediğine göre değişebiliyor. Örneğin şuan elimizde alan 1969 model Mustang fast bag dediğimiz aracın maliyeti 200 bin dolarda. Bu arabada güncellemeler yaptık. Sürüş sistemini yeniledik. Motorun çalışma performansını arttırdık. Klima taktık. Bunlar biraz daha üst segment arabalar. Bu araba tamamen sıfırdan yapıldı. Günümüz teknolojisinde bu araçlarla da konforlu ir sürüş sağlanabileceğini söyleyen Paycu, “Bu araçlarda V8 motor denilen bir motor türünün kullanıldığını ve yakıt tasarrufunun çok da mümkün olmadığını söyledi. Klasik araç sahiplerinin işin ekonomisini çok da düşünmediğini belirten Paycu, “Bu araba bittiğinde muhtemelen 100 kilometrede 25 litre benzin yakacak. Kullanan profiller oldukça farklı çünkü bir kesim koleksiyoner, bir kesim klasik araç sevdalısı, bir kesim bir filmden etkilenerek hayalindeki aracı yaptırıyor. Bu aracın sahibi de John Wick filminden etkilenmiştir ve ilk iki filmde oynayan arabanın aynı kasası kullanılmıştır. Tüm araç sahiplerinin ortak noktası ise nostalji sever olmalarıdır” dedi.

SAMANLIKTAN YA DA ESKİ BİR GARAJDAN ÇIKABİLİYOR



Klasik araç severlerin sırrı ve gizemi sevdiklerini de dikkat çeken Paycu, “Bazıları kıyıda köşede kalmayı tercih eder. Çok araçlarını göstermemeyi tercih ederler. Bu yüzden biz de bazen sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Bu arabadan Türkiye’de ve İzmir’de var mıymış diye şaşkınlık yaşadığımız oluyor. Bazen bir samanlıktan ya da eski bir garajdan bu tarz araçlar çıkabiliyor” diye kouştu.



FESTİVALE KATILACAK OLAN SANTÇILAR

8 Mart Cuma- Anıl Piyancı

9 Mart Cumartesi- Ogün Sanlısoy

10 Mart Pazar-Hey Dougles