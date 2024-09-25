Konak Belediyesi’nin yıl boyu süren spor kurslarında kış dönemi heyecanı başlıyor. 1 Ekim itibarıyla start alacak kurslar, çocuklar ve kadınları 7 farklı branşta sporla buluşturuyor. Konaklıların yanı sıra tüm İzmirlilere açık olan kurslara kayıt süreci devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik gibi branşlarda çocuklar; pilates ve cardio gibi aktivitelerle ise kadınlar spor yapma imkanı buluyor.

Her Yaş Grubu İçin Spor İmkanı

Konak Belediyesi, ilçede spor yapma fırsatını geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. 4-7 ve 8-14 yaş gruplarındaki çocuklar ile her yaştan kadın, 9 ayrı merkezde düzenlenen kurslara katılabiliyor. Gültepe Atatürk Spor Tesisi’nde çocuklar için futbol, basketbol ve voleybol eğitimleri verilirken, kadınlar için pilates ve cardio dersleri düzenleniyor. Diğer tesislerde de çocuklar için futbol, kadınlar için ise pilates ve cimnastik kursları bulunuyor. Kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, haftanın altı günü düzenleniyor.

Başkan Mutlu: "Sporla Sağlıklı Nesiller Yetiştiriyoruz"

Konak Belediyesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kursların yaz boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kış döneminde de bu ilginin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti. Başkan Mutlu, “Spor kurslarımız ile geleceğe zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmenin temellerini atıyoruz. Kurslarımız sayesinde çocuklar ve kadınlar hem güne zinde başlıyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor ve yeni dostluklar kuruyor. Sporun birleştirici gücü hepimizi sarıyor” dedi.

Kayıt İçin Son Fırsat

Kış dönemi spor kurslarına katılmak ve detaylı bilgi almak için 0232 482 10 39 - 0232 484 53 00 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırabilirsiniz. Sporla dolu bir kış için siz de Konak Belediyesi’nin spor okullarına katılın!