"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın" sloganıyla yola çıkan Herkese Kitap Vakfı, Destek Medya ve Gold Yapım, köy okullarındaki çocukların eğitimine destek olmak amacıyla "Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları" adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Projenin lansmanı geçtiğimiz gün The Stay Boulevard Nişantaşı’nda görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Ünlü isimlerin seçtiği masallardan oluşan kitabın geliri, köy okullarında okuyan çocuklara kitap desteği sağlamak amacıyla kullanılacak. Lansman etkinliğine, Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ve Gold Yapım yetkililerinin yanı sıra, Kızılcık Şerbeti dizisinin popüler oyuncuları Evrim Alasya ve Rahimcan Kapkap da katıldı. Etkinlik, Ariş Pırlanta ve Stay Otelleri’nin katkılarıyla düzenlendi ve kültür, sanat ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Kitap Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırmak

Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, açılış konuşmasında Türkiye'deki kitap okuma oranlarına dikkat çekerek, "Yaptırdığımız araştırmaya göre her dört kişiden yalnızca biri düzenli kitap okuyor. Amacımız, Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak. Bu konuda bize ne kadar çok destek verirseniz o kadar başarılı oluruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında kitap okumayan çocuk kalmasın diyoruz" şeklinde konuştu. Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ise, "Biz masallarla büyüdük, hayatı masallardan öğrendik. Masallardaki karakterler en yakın arkadaşımız oldu. O hikayelerden kendimize müthiş dünyalar yarattık. Cumhuriyetin 100. yılında kitapsız, masalsız, hayalsiz çocuk kalmasın istedik" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Büyük Destek

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları, projeye destek vermek için bir araya geldi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını seçen Evrim Alasya, "Çok güzel bir etkinliğe vesile olduğumu düşünüyorum. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu. Okumaya destek olacak her şeyin içinde olmaya çok önem veriyorum" dedi. Alaaddin’in Sihirli Lambası masalını seçen Rahimcan Kapkap ise, "Projede olduğum için çok mutluyum. Umarım hayal kuran, daha çok okuyan bir ülke oluruz" şeklinde konuştu.

Masallar İyiliğe Dönüşüyor

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla hazırlanan "Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları" kitabında, Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları en sevdikleri masalları paylaşıyor. Kitapta Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Aliye Uzunatağan ve Ceren Karakoç gibi isimlerin masallarla ilgili bakış açıları da yer alıyor. Kitabın satışından elde edilecek gelirle köy okullarındaki çocuklara kitap desteği sağlanacak.