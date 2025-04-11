Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı'na düşen Y.E., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Adranos Çayı'na düşen 45 yaşındaki Y.E., itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Tavşanlı- Harmancık yolu üzerindeki Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında meydana geldi.

Bataklığa düşen Y.E'nin sağlık durumu iyi

Tavşanlı ilçesinin Balıkesir ışıklı kavşağındaki köprü altında, Adranos Çayı'na düşen Y.E.'nin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İhbarı alan ekipler, hemen harekete geçerek çaydaki bataklık bölgesine ulaşarak, Y.E.'yi kurtarma çalışmalarına başladılar.

İtfaiye ekiplerinin büyük çabası sonucu Y.E., bataklıktan sağ bir şekilde çıkarıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahalede bulunarak, Y.E.'yi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Y.E.'nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiği ve Y.E.'nin neden çaya düştüğü ile ilgili inceleme yapıyor. Çayın bulunduğu bölgenin zorlu şartları, kurtarma çalışmasının daha da zor olmasına neden oldu, ancak ekipler başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirdi.